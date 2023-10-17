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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Призрак купчихи из Екатеринбурга оказался одним из знаменитейших в стране

Обитающее в Екатеринбурге привидение попало в топ-7 призраков России

17 октября 2023, 09:25
Фото: Midjourney

Призрак купчихи из Екатеринбурга оказался одним из знаменитейших в стране

Призрак купчихи Железновой, по легенде обитающий в старинном особняке на Розы Люксембург, 56 в Екатеринбурге, попал в семерку самых известных привидений страны.

Купец второй гильдии Алексей Железнов, промышлявший золотодобычей, изготовлением пороха и динамита, поселился в усадьбе вместе с женой Марией Ефимовной не ранее 1905 года, сообщают исторические источники.

В 1914 году Железнова, слывшая неоднозначной и загадочной личностью с нервным нравом, скоропостижно скончалась. Во время революции купец покинул город, а призрак его супруги, по легенде, остался в доме, передает Tutu.ru.

Напомним, в прошлом году два старинных дома в Екатеринбурге признали объектами культурного наследия.

Фото: 2GIS
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#Культура#Рейтинг#Недвижимость#Дома#Архитектура#Екатеринбург#Григорий Орлов
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