Обитающее в Екатеринбурге привидение попало в топ-7 призраков России

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Купец второй гильдии Алексей Железнов, промышлявший золотодобычей, изготовлением пороха и динамита, поселился в усадьбе вместе с женой Марией Ефимовной не ранее 1905 года, сообщают исторические источники.
В 1914 году Железнова, слывшая неоднозначной и загадочной личностью с нервным нравом, скоропостижно скончалась. Во время революции купец покинул город, а призрак его супруги, по легенде, остался в доме, передает Tutu.ru.
Напомним, в прошлом году два старинных дома в Екатеринбурге признали объектами культурного наследия.