tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Почти 2 млн рублей штрафов выплатят собственники контейнерных площадок

Почти 2 млн рублей штрафов выплатят собственники контейнерных площадок

17 октября 2023, 05:12
Фото: 1MI
В Свердловской области тысячи обращений ежегодно приходят в надзорные органы на антисанитарию и заваленные мусором контейнерные площадки в городах и селах. На виновных наложено 64 штрафа на сумму почти 2 миллиона рублей. В материале TagilCity.ru попытаемся разобраться, кто виноват и что делать?

В Роспотребнадзор Свердловской области за 2022 год поступило 1 195 обращений с жалобами на содержание мест накопления отходов, 1 125 из них — от граждан. В ходе проверок и надзорных мероприятий ведомство установило 425 нарушений. Так, на виновных наложено 64 штрафа на сумму 1 миллион 781,5 тыс. рублей. Также были вынесены десятки предупреждений. Возбуждены и административные дела.

Не остается в стороне Госжилинспекция, которая контролирует работу управляющих организаций в многоквартирных домах. В прошлом году в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области поступило 281 обращение, по вопросам организации и содержания контейнерных площадок: 81,49% (229 обращений) — из Екатеринбурга, 3,91% (11) — из Нижнего Тагила. Жители 22 муниципалитетов направляли свои жалобы по поводу контейнерных площадок в ГЖИ.

Согласно действующему законодательству за соблюдением санитарных норм при обустройстве и содержании контейнерных площадок в регионах следят территориальные управления Роспотребнадзора, а уже за порядок на мусорной площадке во время эксплуатации отвечают ее собственники, отмечают в ведомстве.

Фото: tagilcity.ru

На Среднем Урале лица, ответственные за порядок на контейнерных площадках, перечислены в постановлении Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской области».

К ним отнесены:

  • Органы местного самоуправления муниципальных образований (в случае размещения контейнерной площадки на земельном участке, распоряжение которым относится к компетенции органов местного самоуправления),
  • Управляющие организации (при создании контейнерной площадки как общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на земельном участке, являющемся общим имуществом собственников помещений, а также на земельном участке, принадлежащем управляющей организации на правах аренды или безвозмездного пользования),
  • Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели (если контейнерная площадка принадлежит на праве собственности, создается на собственном земельном участке).
Фото: tagilcity.ru

Сами требования к организации и содержанию первоначальных мест накопления мусора изложены в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Его утвердил главный санитарный врач России.

Мусор, оставленный у контейнера, либо вкруг места накопления отходов, часто является причиной спора. Этот вопрос регулирует Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 апреля 2019 г. № 11696-АО/06 «О новой системе по обращению с твердыми коммунальными отходами». Согласно письму, региональные операторы по обращению с ТКО обязаны подбирать упавший при погрузке мусор. Остальное, что складируется на площадке и вокруг нее, собственник должен убрать в контейнер.

Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, типичными остаются следующие нарушения:

  • Отсутствие на площадке предусмотренного СанПиН оборудования, либо она обустроена с нарушениями, например, просто на земле, без бетонного, либо другого основания, возможно попадание мусора из контейнеров на землю,
  • Расстояние от контейнерной площадки до нормируемых объектов (жилые дома, детские площадки и тому подобное) меньше тех, что требуются,
  • На площадке не производятся: дезинфекция и мытье мусорных баков, дератизация и дезинсекция самой площадки,
  • Из-за неудачного размещения площадки, либо недостаточного количества контейнеров, мусорные баки постоянно переполняются, также накопление отходов может производиться в непредназначенном для этого месте.
Фото: tagilcity.ru

Исходя из правил, за все эти нарушения несут ответственность собственники контейнерных площадок. В большинстве случаев они же являются собственниками и самих мусорных контейнеров, поэтому должны не только следить за их санитарным состоянием, но и за технической исправностью.

Региональные операторы по обращению с ТКО осуществляют только вывоз отходов и контролируют своевременность этого процесса. В случае отсутствия контейнерной площадки, либо ее ненадлежащего содержания, гражданам необходимо обращаться в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, либо в орган местного самоуправления.

В случае, если площадка является собственностью ТСЖ, либо размещена на участке многоквартирного дома, то ответственность за ее содержание несут собственники жилья, либо управляющая компания. В этом случае жалобы стоит направлять в Госжилинспекцию. Она контролирует работу управляющих организаций в многоквартирных домах.

В 2022 году в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области поступило 281 обращение по вопросам нарушений на контейнерных площадках.

Фото: tagilcity.ru

Для уклоняющих от ответственности собственников контейнерных площадок предусмотрены существенные штрафы. Так, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к эксплуатации жилых домов, на виновных налагается штраф в следующем размере (ст.6.4 КоАП РФ) на юридических лиц — до 20 тысяч рулей, на должностных лиц — до 2 000.

Если будет доказан вред окружающей среде, то наказание станет более суровым. По ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение правил охраны окружающей среды при обращении с отходами положен штраф в сумме до 250 тысяч рублей для юридических лиц и 30 000 для должностных лиц. Кроме того, в некоторых случаях деятельность УК может быть приостановлена на срок до 3 месяцев.

Фото: tagilcity.ru

Юристы советуют следующий алгоритм действий:

  1. Начать нужно с претензии в адрес управляющей компании, либо собственника контейнерной площадки, указав точный адрес ее нахождения, а также те нарушения, которые на ней есть (сломаны контейнеры, захламленность вокруг них). Если площадка размещена на муниципальной земле, то нужно писать сразу в администрацию муниципалитета. Если порядок не удастся навести, то действовать дальше,
  2. В присутствии собственника контейнерной площадки и присутствии сотрудников надзорных составить акт нарушения с фиксацией даты, времени и фотографированием. О времени составления акта органы и собственника нужно информировать, если они не придут, то это стоит отразить в акте. Акт можно использовать, как при составлении искового заявления в суд, так и приложить к жалобе в прокуратуру. Прокуратура, обычно, быстро реагирует на бездействие ответственных лиц.
Фото: tagilcity.ru

Из общей практики следует: таких действий бывает достаточно, чтобы искоренить нарушения. Еще ни одному собственнику контейнерной площадки не удалось уйти от своих обязанностей. Такое положение дел узаконил Верховный суд России, куда с апелляцией на решения арбитражных судов обращалось ООО УК «Вектор» с Камчатки. Суд в 2021 году окончательно подтвердил, что управляющая копания обязана организовать и содержать в порядке контейнерную площадку и контейнерный парк.

Напомним, в Нижнем Тагиле функционирует более 1700 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, 191 в частном секторе, остальные на территориях МКД и в сельских населенных пунктах.

К концу 2023 года во всех районах города появится почти 70 обустроенных КП. На эти цели из муниципального бюджета выделено порядка 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города

Вялая реконструкция: почему не все места для сбора ТКО в Тагиле соответствуют нормам
Узнать подробнее
#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Штраф#Мусор#Уборка#Роспотребнадзор#Управляющая компания#Антисанитария#Вывоз мусора#Тсж#Мусорный контейнер#Штрафы#Уборка мусора#Собственник#Контейнеры#ТКО#Контейнерные площадки#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию
Вчера, 09:20
40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила
14 октября, 12:18
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58
Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год
14 октября, 10:53
Житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы
Вчера, 07:18
Школьник с дипломом: в Нижнем Тагиле готовят IT-специалистов из учеников 8-11 классов
Сегодня, 04:00