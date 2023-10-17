Почти 2 млн рублей штрафов выплатят собственники контейнерных площадок

Если будет доказан вред окружающей среде, то наказание станет более суровым. По ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение правил охраны окружающей среды при обращении с отходами положен штраф в сумме до 250 тысяч рублей для юридических лиц и 30 000 для должностных лиц. Кроме того, в некоторых случаях деятельность УК может быть приостановлена на срок до 3 месяцев.