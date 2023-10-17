Почти 2 млн рублей штрафов выплатят собственники контейнерных площадок

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Роспотребнадзор Свердловской области за 2022 год поступило 1 195 обращений с жалобами на содержание мест накопления отходов, 1 125 из них — от граждан. В ходе проверок и надзорных мероприятий ведомство установило 425 нарушений. Так, на виновных наложено 64 штрафа на сумму 1 миллион 781,5 тыс. рублей. Также были вынесены десятки предупреждений. Возбуждены и административные дела.
Не остается в стороне Госжилинспекция, которая контролирует работу управляющих организаций в многоквартирных домах. В прошлом году в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области поступило 281 обращение, по вопросам организации и содержания контейнерных площадок: 81,49% (229 обращений) — из Екатеринбурга, 3,91% (11) — из Нижнего Тагила. Жители 22 муниципалитетов направляли свои жалобы по поводу контейнерных площадок в ГЖИ.
Согласно действующему законодательству за соблюдением санитарных норм при обустройстве и содержании контейнерных площадок в регионах следят территориальные управления Роспотребнадзора, а уже за порядок на мусорной площадке во время эксплуатации отвечают ее собственники, отмечают в ведомстве.
На Среднем Урале лица, ответственные за порядок на контейнерных площадках, перечислены в постановлении Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской области».
К ним отнесены:
Сами требования к организации и содержанию первоначальных мест накопления мусора изложены в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Его утвердил главный санитарный врач России.
Мусор, оставленный у контейнера, либо вкруг места накопления отходов, часто является причиной спора. Этот вопрос регулирует Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 апреля 2019 г. № 11696-АО/06 «О новой системе по обращению с твердыми коммунальными отходами». Согласно письму, региональные операторы по обращению с ТКО обязаны подбирать упавший при погрузке мусор. Остальное, что складируется на площадке и вокруг нее, собственник должен убрать в контейнер.
Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, типичными остаются следующие нарушения:
Исходя из правил, за все эти нарушения несут ответственность собственники контейнерных площадок. В большинстве случаев они же являются собственниками и самих мусорных контейнеров, поэтому должны не только следить за их санитарным состоянием, но и за технической исправностью.
Региональные операторы по обращению с ТКО осуществляют только вывоз отходов и контролируют своевременность этого процесса. В случае отсутствия контейнерной площадки, либо ее ненадлежащего содержания, гражданам необходимо обращаться в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, либо в орган местного самоуправления.
В случае, если площадка является собственностью ТСЖ, либо размещена на участке многоквартирного дома, то ответственность за ее содержание несут собственники жилья, либо управляющая компания. В этом случае жалобы стоит направлять в Госжилинспекцию. Она контролирует работу управляющих организаций в многоквартирных домах.
В 2022 году в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области поступило 281 обращение по вопросам нарушений на контейнерных площадках.
Для уклоняющих от ответственности собственников контейнерных площадок предусмотрены существенные штрафы. Так, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к эксплуатации жилых домов, на виновных налагается штраф в следующем размере (ст.6.4 КоАП РФ) на юридических лиц — до 20 тысяч рулей, на должностных лиц — до 2 000.
Если будет доказан вред окружающей среде, то наказание станет более суровым. По ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение правил охраны окружающей среды при обращении с отходами положен штраф в сумме до 250 тысяч рублей для юридических лиц и 30 000 для должностных лиц. Кроме того, в некоторых случаях деятельность УК может быть приостановлена на срок до 3 месяцев.
Юристы советуют следующий алгоритм действий:
Из общей практики следует: таких действий бывает достаточно, чтобы искоренить нарушения. Еще ни одному собственнику контейнерной площадки не удалось уйти от своих обязанностей. Такое положение дел узаконил Верховный суд России, куда с апелляцией на решения арбитражных судов обращалось ООО УК «Вектор» с Камчатки. Суд в 2021 году окончательно подтвердил, что управляющая копания обязана организовать и содержать в порядке контейнерную площадку и контейнерный парк.
Напомним, в Нижнем Тагиле функционирует более 1700 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, 191 в частном секторе, остальные на территориях МКД и в сельских населенных пунктах.
К концу 2023 года во всех районах города появится почти 70 обустроенных КП. На эти цели из муниципального бюджета выделено порядка 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города