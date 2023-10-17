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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

В Екатеринбурге полицейского аэропорта осудили за разглашение гостайны

В Екатеринбурге полицейского аэропорта осудили за разглашение гостайны

17 октября 2023, 06:33
Фото: Свердловский областной суд
В Екатеринбурге вынесли приговор в отношении полицейского, который разгласил секретные сведения.

По данным суда, в ноябре 2021 года 36-летний начальник ЛО МВД аэропорта «Кольцово» Александр Панков захотел наладить отношения с главой службы безопасности АО УК «Аэропорты России». Во время личной беседы с ним он разгласил секретные данные, сообщает Свердловский облсуд.

В результате в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело. Вину в совершенном преступлении страж порядка не признал.

Однако ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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#Суд#Криминал#Полицейский#Екатеринбург#Секретные данные#Дарья Сорокина
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