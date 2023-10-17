В Екатеринбурге полицейского аэропорта осудили за разглашение гостайны

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
По данным суда, в ноябре 2021 года 36-летний начальник ЛО МВД аэропорта «Кольцово» Александр Панков захотел наладить отношения с главой службы безопасности АО УК «Аэропорты России». Во время личной беседы с ним он разгласил секретные данные, сообщает Свердловский облсуд.
В результате в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело. Вину в совершенном преступлении страж порядка не признал.
Однако ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.