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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

В Екатеринбурге ученого института электрофизики арестовали за неповиновение ФСБ

Ученый из Екатеринбурга 10 суток провел в камере за неповиновение ФСБ

19 октября 2023, 16:05
Фото: 1MI

В Екатеринбурге ученого института электрофизики арестовали за неповиновение ФСБ

В Екатеринбурге физика Константина Лукьяшина арестовали на 10 суток по обвинению в неповиновении требованию сотрудника ФСБ — ученый не пускал силовиков в свою квартиру, куда те нагрянули ранним утром.

В разговоре с журналистами младший научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН пояснил, что правоохранители пришли к нему в шесть утра по уголовному делу, детали которого он не раскрыл. Лукьяшин отказался открывать дверь до прибытия адвоката, и это послужило поводом для возбуждения административного дела о воспрепятствовании деятельности ФСБ (ч. 4 ст. 19.3 КоАП — штраф до четырех тысяч рублей или арест до 15 суток).

Срок пребывания ученого в СИЗО истек 1 октября, сообщает издание «Вечерние ведомости».

Ранее сообщалось, что тагильчанин пополнил реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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#ФСБ#Криминал#Арест#Сизо#Ученые#Силовики#Екатеринбург#Григорий Орлов
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