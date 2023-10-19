Ученый из Екатеринбурга 10 суток провел в камере за неповиновение ФСБ

В разговоре с журналистами младший научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН пояснил, что правоохранители пришли к нему в шесть утра по уголовному делу, детали которого он не раскрыл. Лукьяшин отказался открывать дверь до прибытия адвоката, и это послужило поводом для возбуждения административного дела о воспрепятствовании деятельности ФСБ (ч. 4 ст. 19.3 КоАП — штраф до четырех тысяч рублей или арест до 15 суток).