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На Урале задержали контрабандиста за отправку военных грузов в США

В Свердловской области задержали контрабандиста за отправку военных грузов в США

19 октября 2023, 10:25
Фото: 1MI

На Урале задержали контрабандиста за отправку военных грузов в США

Сотрудники свердловской таможни вскрыли канал поставок контрабанды товаров военного назначения, которые направлялись из России в США и Японию.

Одним из организаторов контрабандного коридора оказался житель Челябинска.

Житель Челябинска в течение двух лет отправлял за рубеж посылки с товарами, оборот которых запрещен без специального разрешения, — сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По данным правоохранителей, помощник организатора консультировал его о методах конспирации, а сам приобретал различное военное оборудование и технику. А челябинец искал покупателей, принимал оплату и отправлял заказы.

Чтобы провернуть эту схему, мужчина вносил ложные сведения в сопроводительный лист. Так, например, он указывал, что перевозит игровой контроллер, хотя на самом деле это был поручень катапультного кресла К36 ДМ второй серии, который используется при сборке самолетов Су-24, Су-25, МиГ-31. Или защитные бронешлемы, которые шли в посылке, как б/у головные уборы.

После обнаружения ложных данных и задержания подозреваемых, дело было передано в суд. Мужчин признали виновными — им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

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