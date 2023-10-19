В Свердловской области задержали контрабандиста за отправку военных грузов в США

Чтобы провернуть эту схему, мужчина вносил ложные сведения в сопроводительный лист. Так, например, он указывал, что перевозит игровой контроллер, хотя на самом деле это был поручень катапультного кресла К36 ДМ второй серии, который используется при сборке самолетов Су-24, Су-25, МиГ-31. Или защитные бронешлемы, которые шли в посылке, как б/у головные уборы.