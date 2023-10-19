В Свердловской области задержали контрабандиста за отправку военных грузов в США

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Одним из организаторов контрабандного коридора оказался житель Челябинска.
Житель Челябинска в течение двух лет отправлял за рубеж посылки с товарами, оборот которых запрещен без специального разрешения, — сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
По данным правоохранителей, помощник организатора консультировал его о методах конспирации, а сам приобретал различное военное оборудование и технику. А челябинец искал покупателей, принимал оплату и отправлял заказы.
Чтобы провернуть эту схему, мужчина вносил ложные сведения в сопроводительный лист. Так, например, он указывал, что перевозит игровой контроллер, хотя на самом деле это был поручень катапультного кресла К36 ДМ второй серии, который используется при сборке самолетов Су-24, Су-25, МиГ-31. Или защитные бронешлемы, которые шли в посылке, как б/у головные уборы.
После обнаружения ложных данных и задержания подозреваемых, дело было передано в суд. Мужчин признали виновными — им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.