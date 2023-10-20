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Диоксид азота превысил норму в два раза в воздухе Нижнего Тагила 20 октября

Диоксид азота превысил норму в два раза в воздухе Нижнего Тагила 20 октября

20 октября 2023, 06:30
Фото: tagilcity.ru
При замерах воздуха в Нижнем Тагиле 20 октября газоанализатор зафиксировал превышение диоксида азота.

Замеры воздуха проходили возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха +4 градуса и северо-восточном ветре со скоростью три метра в секунду. Во время текущих замеров газоанализатор показал наличие в воздухе диоксида азота. После 20-минутного забора воздуха оказалось, что показатель вещества превышает норму в два раза — 0,4 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3.

Показатель диоксида азота превысил норму в два разаПоказатель диоксида азота превысил норму в два раза
Показатель диоксида азота превысил норму в два раза
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Анна Григорьева#Диоксид азота#Газоанализатор#Замеры воздуха
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