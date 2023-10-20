Диоксид азота превысил норму в два раза в воздухе Нижнего Тагила 20 октября

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Замеры воздуха проходили возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха +4 градуса и северо-восточном ветре со скоростью три метра в секунду. Во время текущих замеров газоанализатор показал наличие в воздухе диоксида азота. После 20-минутного забора воздуха оказалось, что показатель вещества превышает норму в два раза — 0,4 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3.
Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.