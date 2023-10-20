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В Свердловской области проживает 3,2% всех жертв мошенников в стране

Свердловская область вошла в топ-7 регионов по уровню мошенничества

20 октября 2023, 11:38
Фото: 1MI

В Свердловской области проживает 3,2% всех жертв мошенников в стране

Свердловская область вошла в семерку российских регионов по уровню активности мошенников. На Средний Урал приходится 3,2% от общего числа россиян, пострадавших от действий аферистов.

Возглавляет антирейтинг Москва, где проживает 20,4% жертв мошенников. Далее расположились Московская область (8,5%) и Санкт-Петербург (6,6%).

Мужчины столь же часто лишаются денег в результате обмана, что и женщины. Чаще всего мошенники атакуют банковские счета россиян в возрасте от 35 до 44 лет (25,4%), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу крупного российского банка.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурге отдала лжеврачу и псевдоследователю 635 тысяч рублей.

«Назвал лохушкой». Мошенники чуть не обманули жительницу Екатеринбурга
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#Общество#Свердловская область#Банк#Мошенничество#Мошенники#Телефонное мошенничество#Мошенник#Григорий Орлов
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