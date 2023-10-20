Свердловская область вошла в топ-7 регионов по уровню мошенничества

Мужчины столь же часто лишаются денег в результате обмана, что и женщины. Чаще всего мошенники атакуют банковские счета россиян в возрасте от 35 до 44 лет (25,4%), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу крупного российского банка.