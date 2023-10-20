Свердловская область вошла в топ-7 регионов по уровню мошенничества

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Возглавляет антирейтинг Москва, где проживает 20,4% жертв мошенников. Далее расположились Московская область (8,5%) и Санкт-Петербург (6,6%).
Мужчины столь же часто лишаются денег в результате обмана, что и женщины. Чаще всего мошенники атакуют банковские счета россиян в возрасте от 35 до 44 лет (25,4%), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу крупного российского банка.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурге отдала лжеврачу и псевдоследователю 635 тысяч рублей.