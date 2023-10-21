Неизвестные угнали квадроцикл в поселке под Нижним Тагилом

По словам владельца, кража была совершена в период с 3.00 до 4.00. Свидетели рассказали, что неизвестные откатили квадроцикл белого цвета от дома № 67 на улице Красных партизан в сторону леса. Возможно, транспорт затем погрузили в ГАЗель.