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Полиция Нижнего Тагила разыскивает угонщиков квадроцикла

Неизвестные угнали квадроцикл в поселке под Нижним Тагилом

21 октября 2023, 09:40
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

Полиция Нижнего Тагила разыскивает угонщиков квадроцикла

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом неизвестные в ночь на 13 октября угнали у владельца квадроцикл. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело.

По словам владельца, кража была совершена в период с 3.00 до 4.00. Свидетели рассказали, что неизвестные откатили квадроцикл белого цвета от дома № 67 на улице Красных партизан в сторону леса. Возможно, транспорт затем погрузили в ГАЗель.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте
Хотелось бы обратиться к угонщикам с просьбой выйти на связь с целью мирного урегулирования данного вопроса. Заявление в полицию написано. То что вас найдут, это лишь вопрос времен, — написал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Также он обратился к очевидцам происшествия с просьбой о помощи и гарантировал вознаграждение за полезную информацию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ. Свидетелей и очевидцев владеющей какой-либо информацией просим обратиться в отдел полиции 21 или по номеру телефона 02 или 102, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
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#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#Полиция#Заявление#Квадроцикл#Угон#Вознаграждение#Евгения Сафина
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