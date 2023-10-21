Неизвестные угнали квадроцикл в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
По словам владельца, кража была совершена в период с 3.00 до 4.00. Свидетели рассказали, что неизвестные откатили квадроцикл белого цвета от дома № 67 на улице Красных партизан в сторону леса. Возможно, транспорт затем погрузили в ГАЗель.
Хотелось бы обратиться к угонщикам с просьбой выйти на связь с целью мирного урегулирования данного вопроса. Заявление в полицию написано. То что вас найдут, это лишь вопрос времен, — написал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Также он обратился к очевидцам происшествия с просьбой о помощи и гарантировал вознаграждение за полезную информацию.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ. Свидетелей и очевидцев владеющей какой-либо информацией просим обратиться в отдел полиции 21 или по номеру телефона 02 или 102, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».