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Posted 24 октября, 16:08

Published 24 октября, 16:08

Modified 24 октября, 16:10

Updated 24 октября, 16:10

В Екатеринбурге власти снесут часть домов СНТ для строительства канализации

Власти Екатеринбурга изымут территорию СНТ для постройки канализации

24 октября 2023, 16:08
Фото: 1MI

В Екатеринбурге власти снесут часть домов СНТ для строительства канализации

Власти Екатеринбурга изымут 30 домов и участков садоводческого товарищества «Строитель-1» в Академическом. На их месте построят канализацию, сказано на сайте мэрии.

Согласно опубликованной информации, если собственники участков не предоставят свое согласие на изъятие в течение трех месяцев, администрации обратится в суд, чтобы сделать это в принудительном порядке.

Всего на территории находится 97 домов. Под снос пойдет почти треть построек.

Напомним, что администрация Екатеринбурга также постановила избавиться от 132 городских киосков до конца текущего года. На эти цели планируют потратить более 13 миллионов рублей.

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#Общество#Свердловская область#Суд#Жилье#Администрация#Строительство#Дом#Мэрия#Снос#Участок#Екатеринбург#Артур Муравьев
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