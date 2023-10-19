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Стройкомпания в Верхней Салде выплатит более 6 млн за невыполненные работы

Житель Верхней Салды отсудил у стройкомпании 6,7 миллиона рублей

19 октября 2023, 06:41
Фото: Midjourney

Стройкомпания в Верхней Салде выплатит более 6 млн за невыполненные работы

Суд обязал строительную компанию в Верхней Салде выплатить местному жителю 6,7 миллиона рублей за невыполнение своих обязанностей в срок.

Некоторое время назад мужчина заключил с компанией договор на 3,7 миллиона рублей на строительство каркасного дома. Услуги, прописанные в контракте, он полностью оплатил, однако в срок, который был установлен, дом не был готов. Все обращения свердловчанина оставались без внимания, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

В качестве досудебного урегулирования в компанию была направлена претензия с требованием закончить работы в новый установленный срок и выплатить заказчику неустойку за несоблюдение сроков. Требование не было выполнено, после чего свердловчанин обратился в суд.

Суд, рассмотрев материалы дела, полностью удовлетворил требования истца. С фирмы взыскали неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Напомним, в Екатеринбурге коммунальная служба выплатит владельцам офисного помещения более 500 тысяч рублей за прорыв теплотрассы и потоп в офисе.

Коммунальщики в Екатеринбурге заплатят более 500 тысяч за прорыв теплотрассы
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#Общество#Суд#Строительство#Штраф#Услуги#Договор#Роспотребнадзор#Дом#Моральный вред#Неустойка#Строительная компания#Елизавета Зиборова#Верхняя Салда
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