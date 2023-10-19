Житель Верхней Салды отсудил у стройкомпании 6,7 миллиона рублей

Некоторое время назад мужчина заключил с компанией договор на 3,7 миллиона рублей на строительство каркасного дома. Услуги, прописанные в контракте, он полностью оплатил, однако в срок, который был установлен, дом не был готов. Все обращения свердловчанина оставались без внимания, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.