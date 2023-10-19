Житель Верхней Салды отсудил у стройкомпании 6,7 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Некоторое время назад мужчина заключил с компанией договор на 3,7 миллиона рублей на строительство каркасного дома. Услуги, прописанные в контракте, он полностью оплатил, однако в срок, который был установлен, дом не был готов. Все обращения свердловчанина оставались без внимания, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
В качестве досудебного урегулирования в компанию была направлена претензия с требованием закончить работы в новый установленный срок и выплатить заказчику неустойку за несоблюдение сроков. Требование не было выполнено, после чего свердловчанин обратился в суд.
Суд, рассмотрев материалы дела, полностью удовлетворил требования истца. С фирмы взыскали неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.
Напомним, в Екатеринбурге коммунальная служба выплатит владельцам офисного помещения более 500 тысяч рублей за прорыв теплотрассы и потоп в офисе.