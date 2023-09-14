Снос домов в Нижнем Тагиле и пригороде обойдется на 17% дешевле

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Всего на электронный аукцион заявилось две организации. Договор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» заключит с фирмой из Нижнего Тагила. Ранее работники ООО «Омега» уже занимались сносом домов.
В Висимо-Уткинске демонтируют аварийное задние на улице Ленина, 37, а в Нижнем Тагиле — две одноэтажные постройки на улице Рудничная, 4. Сдать объекты строители должны не позднее 50 дней с даты заключения контракта.
Обе территории будут огорожены, а после завершения работ земельные участки рекультивируют. ООО «Омега» зарегистрировано в 2018 году. Фирма заключила 15 госконтрактов с СЗГХ на сумму 25,8 миллиона рублей.