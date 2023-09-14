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Снос домов в Нижнем Тагиле и пригороде обойдется на 17% дешевле

Снос домов в Нижнем Тагиле и пригороде обойдется на 17% дешевле

14 сентября 2023, 11:52
Фото: 1MI
Определен подрядчик, который займется сносом трех домов в Нижнем Тагиле и Висимо-Уткинске. Победителем тендера стало ООО «Омега», снизив начальную цену контракта с 1,7 миллиона до 1,4 миллиона рублей.

Всего на электронный аукцион заявилось две организации. Договор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» заключит с фирмой из Нижнего Тагила. Ранее работники ООО «Омега» уже занимались сносом домов.

В Висимо-Уткинске демонтируют аварийное задние на улице Ленина, 37, а в Нижнем Тагиле — две одноэтажные постройки на улице Рудничная, 4. Сдать объекты строители должны не позднее 50 дней с даты заключения контракта.

Обе территории будут огорожены, а после завершения работ земельные участки рекультивируют. ООО «Омега» зарегистрировано в 2018 году. Фирма заключила 15 госконтрактов с СЗГХ на сумму 25,8 миллиона рублей.

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