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Posted Вчера, 13:53

Published Вчера, 13:53

Modified Вчера, 13:55

Updated Вчера, 13:55

Военкоматы на Урале потеряли документы бывших зэков, воюющих на СВО

Депутат Госдумы Иванов: какие проблемы на СВО у уральских бывших заключенных

26 октября 2023, 13:53
Фото: Midjourney

Военкоматы на Урале потеряли документы бывших зэков, воюющих на СВО

С вопросами о положенных выплатах, а также о том, где воюют мужчины с Урала, к депутату Госдумы Максиму Иванову обращаются родственники военнослужащих. По словам родных бывших заключенных, у военкоматов такой информации не имеется.

Иванов отметил в соцсетях, что с такими вопросами к нему обращаются, так как не могут получить ответы в военкоматах. Он уточнил данные в Минобороны по поступившим заявкам и получил ответы.

Если у кого-то из числа участников СВО вышеуказанной категории или у их родных есть конкретные вопросы — пишите мне в личные сообщения, — написал депутат.

Он пояснил, что у добровольцев из подразделения «Шторм Z» из Богдановича, Каменска-Уральского, Тугулыма и других городов возникали проблемы с выплатами в полном объеме и за ранения, а также отсутствием данных в военкоматах о том, что они служат на спецоперации.

В результате обращения деньги по долгам были выплачены почти всем обратившимся. У оставшихся уточняют банковские реквизиты. А насчет ранений военные сами не обращались, так как не знали как. Теперь их проинструктировали. Кроме того, данные о них направили в военкоматы.

Житель Нижнего Тагила два месяца ждет от военкомата вызова на СВО
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