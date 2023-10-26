Депутат Госдумы Иванов: какие проблемы на СВО у уральских бывших заключенных

Posted Вчера, 13:53
Published Вчера, 13:53
Modified Вчера, 13:55
Updated Вчера, 13:55
Иванов отметил в соцсетях, что с такими вопросами к нему обращаются, так как не могут получить ответы в военкоматах. Он уточнил данные в Минобороны по поступившим заявкам и получил ответы.
Если у кого-то из числа участников СВО вышеуказанной категории или у их родных есть конкретные вопросы — пишите мне в личные сообщения, — написал депутат.
Он пояснил, что у добровольцев из подразделения «Шторм Z» из Богдановича, Каменска-Уральского, Тугулыма и других городов возникали проблемы с выплатами в полном объеме и за ранения, а также отсутствием данных в военкоматах о том, что они служат на спецоперации.
В результате обращения деньги по долгам были выплачены почти всем обратившимся. У оставшихся уточняют банковские реквизиты. А насчет ранений военные сами не обращались, так как не знали как. Теперь их проинструктировали. Кроме того, данные о них направили в военкоматы.