Депутат Госдумы Иванов: какие проблемы на СВО у уральских бывших заключенных

В результате обращения деньги по долгам были выплачены почти всем обратившимся. У оставшихся уточняют банковские реквизиты. А насчет ранений военные сами не обращались, так как не знали как. Теперь их проинструктировали. Кроме того, данные о них направили в военкоматы.