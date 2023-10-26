Лес vs свалка. Экспертизу почвы и мха в этих локациях провели школьники Североуральска

Posted Вчера, 07:20
Published Вчера, 07:20
Modified Вчера, 07:22
Updated Вчера, 07:22
Во время экоурока, организованного в рамках просветительского проекта «Защитники Земли», ребятам рассказали, как оценить вред, нанесенный человеком природе и какие анализы для этого, необходимо провести. Так, в лесу рядом со школой № 15 поселка «Третий Северный» в Североуральске натуралистам удалось насчитать 5 видов лишайников. Это свидетельствует о благоприятной экологической обстановке.
Ученики взяли пробы почвы и мхов, чтобы впоследствии сравнить их аналогичными материалами, взятыми рядом с мусорной свалкой, на которую они наткнулись на обратном пути. Уборку этой территории ребята планируют провести весной, когда сойдет снег.
В качестве эксперта, имеющего богатый опыт наблюдений за растительным и животным миром родного края, мы пригласили руководителя Экостанции ГОРСЮН г. Нижний Тагил Любовь Казакову. Благодаря ей мы смогли увидеть следы пребывания в лесу большого количества птиц и даже животных, а также оценить богатство местного растительного мира, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Идея совместить урок с походом по окрестностям принадлежит учителю биологии и химии МАОУ «СОШ № 15» Наталье Кузьминой. Пробы почвы и растений, собранные школьниками во время учебной прогулки, будут проанализированы в лаборатории станции юных натуралистов Нижнего Тагила. Итоги мероприятия станут яркими иллюстрациями сегодняшнего состояния природы Урала.
Напомним, ранее пять предприятий и учебных заведений Красноуральска приняли участие в экологических состязаниях проекта «Защитники Земли». Команды показали широкую эрудицию в знании вопросов обращения с твердыми коммунальными отходами. А в начале осени в Нижнем Тагиле прошел первый плоггинг-забег. Участники первого в городе «забега за мусором» во время кросса собирали отходы, скопившиеся в парковой зоне Валегина бора.