Лес vs свалка. Экспертизу почвы и мха в этих локациях провели школьники Североуральска

Во время экоурока, организованного в рамках просветительского проекта «Защитники Земли», ребятам рассказали, как оценить вред, нанесенный человеком природе и какие анализы для этого, необходимо провести. Так, в лесу рядом со школой № 15 поселка «Третий Северный» в Североуральске натуралистам удалось насчитать 5 видов лишайников. Это свидетельствует о благоприятной экологической обстановке.