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Posted Вчера, 07:20

Published Вчера, 07:20

Modified Вчера, 07:22

Updated Вчера, 07:22

Школьники Североуральска проанализируют почву в лесу и на городской свалке

Лес vs свалка. Экспертизу почвы и мха в этих локациях провели школьники Североуральска

26 октября 2023, 07:20
Фото: «Рифей»

Школьники Североуральска проанализируют почву в лесу и на городской свалке

Школьники Североуральска подключились к сбору данных о состоянии окружающей среды для просветительского проекта «Защитники Земли». Экоурок для учеников 5-х и 7-х классов прошел в лесу около школы № 15 поселка «Третий Северный», где они собирали пробы мха и почвы для проведения анализов.

Во время экоурока, организованного в рамках просветительского проекта «Защитники Земли», ребятам рассказали, как оценить вред, нанесенный человеком природе и какие анализы для этого, необходимо провести. Так, в лесу рядом со школой № 15 поселка «Третий Северный» в Североуральске натуралистам удалось насчитать 5 видов лишайников. Это свидетельствует о благоприятной экологической обстановке.

Ученики взяли пробы почвы и мхов, чтобы впоследствии сравнить их аналогичными материалами, взятыми рядом с мусорной свалкой, на которую они наткнулись на обратном пути. Уборку этой территории ребята планируют провести весной, когда сойдет снег.

В качестве эксперта, имеющего богатый опыт наблюдений за растительным и животным миром родного края, мы пригласили руководителя Экостанции ГОРСЮН г. Нижний Тагил Любовь Казакову. Благодаря ей мы смогли увидеть следы пребывания в лесу большого количества птиц и даже животных, а также оценить богатство местного растительного мира, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Фото: «Рифей»

Идея совместить урок с походом по окрестностям принадлежит учителю биологии и химии МАОУ «СОШ № 15» Наталье Кузьминой. Пробы почвы и растений, собранные школьниками во время учебной прогулки, будут проанализированы в лаборатории станции юных натуралистов Нижнего Тагила. Итоги мероприятия станут яркими иллюстрациями сегодняшнего состояния природы Урала.

Напомним, ранее пять предприятий и учебных заведений Красноуральска приняли участие в экологических состязаниях проекта «Защитники Земли». Команды показали широкую эрудицию в знании вопросов обращения с твердыми коммунальными отходами. А в начале осени в Нижнем Тагиле прошел первый плоггинг-забег. Участники первого в городе «забега за мусором» во время кросса собирали отходы, скопившиеся в парковой зоне Валегина бора.

Кросс и сбор мусора: тагильчане приняли участие в первом плоггинг-забеге
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#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Лес#Школьники#Североуральск#Уборка#Проект#Анализ#Уборка мусора#Красноуральск#Лаборатория#Почва#Экологический проект#Рифей#Свалка#Анастасия Имамахметова
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