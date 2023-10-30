В Екатеринбурге годовалый малыш ходит босиком и купается в проруби

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Мальчика зовут Ратмир. Ему год и 9 месяцев. Мать закаляет его с грудничкового возраста, пишет Ура.ру.
Когда он научился ходить, то с удовольствием после бани бегал по снегу босиком. Нынче вторая зима в его жизни, и я решила, что он уже готов к моржеванию, — рассказала Вера.
Также мать впервые привела его на пруд Уралмаша, где моржи открыли новый сезон. Ратмир с радостью искупался.
По словам матери, ребенок практически не болеет. Женщина рассказала, что она сама тоже занимается моржеванием и окуналась даже во время беременности.