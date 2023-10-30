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Годовалый мальчик купается в проруби в Екатеринбурге

В Екатеринбурге годовалый малыш ходит босиком и купается в проруби

30 октября 2023, 09:40
Фото: 1MI

Годовалый мальчик купается в проруби в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга Вера Веснина приучает годовалого сына ходить босиком по снегу и окунаться в прорубь. Таким образом она закаляет ребенка, чтобы он не болел.

Мальчика зовут Ратмир. Ему год и 9 месяцев. Мать закаляет его с грудничкового возраста, пишет Ура.ру.

Когда он научился ходить, то с удовольствием после бани бегал по снегу босиком. Нынче вторая зима в его жизни, и я решила, что он уже готов к моржеванию, — рассказала Вера.

Также мать впервые привела его на пруд Уралмаша, где моржи открыли новый сезон. Ратмир с радостью искупался.

По словам матери, ребенок практически не болеет. Женщина рассказала, что она сама тоже занимается моржеванием и окуналась даже во время беременности.

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#Ребенок#Здоровье#Снег#Сын#Прорубь#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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