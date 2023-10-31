В Нижнем Тагиле на две недели дольше будет перекрыта улица Красноармейская

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Дорога от дома № 81 до дома № 107 на улице Красноармейской перекрыта с 20 сентября 2023 года. Работы по замене канализационного коллектора и строительству канализационной насосной станции проводит МУП «Тагилдорстрой».
Согласно постановлению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, срок перекрытия для движения автомобильного транспорта продлен еще на две недели, до 10 ноября. Это связано с увеличением объема и изменением характеристик работ.
На сегодняшний день на участке закрытой улицы Красноармейской организована объездная схема дорожного движения и установлены соответствующие знаки.