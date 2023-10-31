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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

В Нижнем Тагиле продлен срок перекрытия улицы Красноармейской

В Нижнем Тагиле на две недели дольше будет перекрыта улица Красноармейская

31 октября 2023, 12:45
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле продлен срок перекрытия улицы Красноармейской

До 10 ноября в Нижнем Тагиле будет перекрыта часть улицы Красноармейской.

Дорога от дома № 81 до дома № 107 на улице Красноармейской перекрыта с 20 сентября 2023 года. Работы по замене канализационного коллектора и строительству канализационной насосной станции проводит МУП «Тагилдорстрой».

Согласно постановлению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, срок перекрытия для движения автомобильного транспорта продлен еще на две недели, до 10 ноября. Это связано с увеличением объема и изменением характеристик работ.

На сегодняшний день на участке закрытой улицы Красноармейской организована объездная схема дорожного движения и установлены соответствующие знаки.

Еще одну часть улицы Красноармейской перекроют для транспорта в Нижнем Тагиле
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