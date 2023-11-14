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Updated Сегодня, 04:23

В Екатеринбурге разработали карту незаконных ларьков и киосков

Интерактивная карта нелегальных киосков и ларьков появилась в Екатеринбурге

14 ноября 2023, 04:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге разработали карту незаконных ларьков и киосков

В Екатеринбурге создали интерактивную карту, на которой изображены ларьки и киоски. С ее помощью можно будет узнать, легальна ли определенная торговая точка или нет.

Все торговые точки помечены на карте разными цветами. Отметка голубого цвета означает, что киоск легален, темно-синим цветом отмечены ларьки, расположенные на частной территории, а красным цветом нелегальные, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Также у каждой торговой точки есть даты заключения и окончания контракта, сезонность, адреса, площадь и право на продажу. Если описание нестационарного торгового объекта не совпадает с его реальной деятельностью или в городе есть ларек, которого нет на карте, нужно сообщить об этом в районную администрацию или в мэрию.

Напомним, в Екатеринбурге полицейские во время проверки киосков с шаурмой выявили более сотни различных нарушений.

Напомним, в Екатеринбурге полицейские во время проверки киосков с шаурмой выявили более сотни различных нарушений.

Больше сотни нарушений найдены жителями Екатеринбурга в ларьках с шаурмой
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#Общество#Торговля#Мэрия#Карта#Продажа#Разработка#Незаконная торговля#Товар#Киоски#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Торговые точки#Ларьки
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