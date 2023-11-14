Интерактивная карта нелегальных киосков и ларьков появилась в Екатеринбурге

Также у каждой торговой точки есть даты заключения и окончания контракта, сезонность, адреса, площадь и право на продажу. Если описание нестационарного торгового объекта не совпадает с его реальной деятельностью или в городе есть ларек, которого нет на карте, нужно сообщить об этом в районную администрацию или в мэрию.