Интерактивная карта нелегальных киосков и ларьков появилась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Также у каждой торговой точки есть даты заключения и окончания контракта, сезонность, адреса, площадь и право на продажу. Если описание нестационарного торгового объекта не совпадает с его реальной деятельностью или в городе есть ларек, которого нет на карте, нужно сообщить об этом в районную администрацию или в мэрию.
Напомним, в Екатеринбурге полицейские во время проверки киосков с шаурмой выявили более сотни различных нарушений.
Напомним, в Екатеринбурге полицейские во время проверки киосков с шаурмой выявили более сотни различных нарушений.