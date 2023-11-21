Депутаты и общественники Сысертского ГО посетили МСЗ в Тюмени

В ходе экскурсии по Нижнетагильскому мусоросортировочному комплексу, который строится на Кушвинском тракте, гости из Сысертского ГО узнали, что объект включает в себя новый современный полигон ТКО мощностью 129,5 тысяч тонн отходов в год. Сам же МСК после сдачи в эксплуатацию сможет принимать на сортировку до 185 тысяч тонн отходов в год. В его состав войдет и участок компостирования мощностью до 54 тысяч тонн. Это девять климатических камер, в которых органика будет перерабатываться в интенсивном режиме — за счет поддержания оптимальной температуры и влажности.