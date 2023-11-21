Депутаты и общественники Сысертского ГО посетили МСЗ в Тюмени

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Тюменский мусоросортировочный комплекс — первый на Урале. Объект принадлежит Холдинговой компании «Экологические системы» (является управляющей компанией ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО). МСК, использующий передовые технологии и автоматизирующий процесс сортировки, появился в 2018 году в Тюмени. На заводе в Сысертском ГО, строительство которого сейчас обсуждается, сортировка ТКО будет работать схожим образом.
Мы приехали с командой депутатов думы, председателем общественной палаты, чтобы, во-первых, ответить на часть вопросов, которые были связанны с критикой именно тюменского проекта, а во-вторых, понять, чем будут отличаться технологии. Коллеги меня поддержат: на часть вопросов мы ответы нашли. Посмотрели, как действительно работает оборудование, — отметил глава Думы Сысертского ГО Илья Тугбаев.
С использованием мусоросортировочных заводов и мусороперегрузочной станции ООО «ТЭО» осуществляет обработку (сортировку) коммунальных отходов с извлечением полезных фракций вторичного сырья. С момента ввода комплекса предприятий в эксплуатацию Тюменская область стала одним из первых субъектов РФ, где осуществляется обработка 100% коммунальных отходов, которые жители размещают в контейнерах.
Мы не зря показали участок морфологии (часть цеха сортировки отходов на заводе): здесь четко видно, из чего состоят наши отходы. Органика — это 25%. Семь-восемь процентов по массе составляет стекло, есть определенные сложности: пока не будет раздельного сбора, существенная его часть будет теряться, поскольку оно бьется на этапе пересыпки. Еще около 8% составляет бумага, — отметил генеральный директор Экологических систем Константин Фрумкин.
Бумаге также требуется раздельный сбор: после соприкосновения с органикой ее не всегда можно переработать. Почти 10% ТКО составляет текстиль, но не одежда, а ковры и обивка диванов. Вся полимерная группа — это еще 10%. Лишь 4% составляют предметы гигиены и около полутора процентов — это металлы. Четверть всех отходов — крупногабаритные: обрезь деревьев, строительные отходы.
Мы несем ответственность перед нашими избирателями, перед жителями. И важно знать, что у нас будет на юге Сысертского городского округа. Мы заинтересованы разобраться, — резюмировал Илья Тугбаев.
В рамках визита делегации из Сысерти также показали старый полигон ТКО, эксплуатируемый «ТЭО». Он появился до старта экологической реформы в России и был построен без участия компании.
Одна из целей экологической реформы — уйти от полигонов старого типа. Новые полигоны строятся по совершенно другим требованиям. Через 2-3 года старый прекращает свою прежнюю жизнь, и у нас появится новый и современный, — пояснил Константин Фрумкин.
Стоит отметить, вопрос порядка обращения с ТКО и строительства комплексов по работе с ними для Свердловской области стоит очень остро. С одной стороны, мощностей действующего полигона «Северный» по предварительным расчетам хватит на ближайшие 2-3 года. С другой, сроки, определенные Национальным проектом «Экология», в рамках которого планируют построить экокластер «Екатеринбург-Юг», также жестко регламентированы.
Заместитель министра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов ранее сообщал, что для сортировки 100% твердых коммунальных отходов в регионе до 2030 года должны появиться 10 новых мусоросортировочных комплексов. Текущий уровень мощностей позволяет региону выйти на обработку 18% (272 тыс. тонн) от образуемых на Среднем Урале отходов. Это является пределом при применении технологий ручной сортировки.
В середине октября экоактивисты и депутаты Сысертского ГО посетили мусоросортировочный кластер в Нижнем Тагиле и оценили технологические решения этого предприятия.
В ходе экскурсии по Нижнетагильскому мусоросортировочному комплексу, который строится на Кушвинском тракте, гости из Сысертского ГО узнали, что объект включает в себя новый современный полигон ТКО мощностью 129,5 тысяч тонн отходов в год. Сам же МСК после сдачи в эксплуатацию сможет принимать на сортировку до 185 тысяч тонн отходов в год. В его состав войдет и участок компостирования мощностью до 54 тысяч тонн. Это девять климатических камер, в которых органика будет перерабатываться в интенсивном режиме — за счет поддержания оптимальной температуры и влажности.
Продукты разложения после такой обработки подвергнутся очистке и превратятся в техногрунт. Воздух, выходящий из камер, будет проходить двухступенчатую очистку. Фильтрат, который негативно сказывается на состоянии окружающей среды на устаревших полигонах, также будет проходить глубокую очистку.
Полученная в результате техническая вода будет повторно использоваться в технологическом цикле МСК. При этом она будет такого качества, что в ней можно будет разводить рыбу. Современный и технологичный процесс переработки органики исключит вредное воздействие на почву и атмосферу. Такие же технологии планируется применять и в проекте экокластера для Екатеринбурга.
В Нижнем Тагиле все очень наглядно: здесь через забор расположен старый мусорный полигон. Птицы, отходы до неба, все горит и тлеет. На самой же площадке видно, что все будет герметично, также видно какие используются системы очистки и компостирования, — сказал во время поездки в Нижний Тагил Илья Тугбаев.
Напомним, в 2023 году исполнилось 5 лет с момента старта реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируется, что уже к 2030 году в России будут отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут направляться на захоронение. Сегодня современные полигоны ТКО и мусоросортировочные комплексы по поручению президента Владимира Путина создаются по всей стране.