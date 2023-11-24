Стали известны тарифы на электричество в Свердловской области в 2024 году

В документе указано, что стоимость на электричество не изменится до конца декабря 2024 года. Однако, так как в 2022 тарифы на услуги ЖКХ два раза индексировали, в качестве компенсации федеральными властями было запрещено увеличивать цены на электроэнергию в течение полутора лет.