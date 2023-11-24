Стали известны тарифы на электричество в Свердловской области в 2024 году

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В документе указано, что стоимость на электричество не изменится до конца декабря 2024 года. Однако, так как в 2022 тарифы на услуги ЖКХ два раза индексировали, в качестве компенсации федеральными властями было запрещено увеличивать цены на электроэнергию в течение полутора лет.
Новая индексация планируется в середине 2024 года. В среднем цены станут выше почти на 10%. Также в постановлении ФАС планируется увеличение стоимости во втором полугодии, однако в проекте свердловской РЭК такой информации пока нет.
В свердловском Департаменте информационной политики объяснили, что тарифы ЖКХ принимаются по итогам рассмотрения правления РЭК.
Напомним, в Екатеринбурге пожилой паре прислали квитанцию о задолженности в размере 150 тысяч рублей и отключили им электричество.