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Updated Сегодня, 15:05

Власти Свердловской области опубликовали тарифы на свет в 2024 году

Стали известны тарифы на электричество в Свердловской области в 2024 году

24 ноября 2023, 15:05
Фото: 1MI

Власти Свердловской области опубликовали тарифы на свет в 2024 году

Власти Свердловской области опубликовали на интернет-портале правовой информации проект постановления тарифов на свет, которые будут утверждены в 2024 году.

В документе указано, что стоимость на электричество не изменится до конца декабря 2024 года. Однако, так как в 2022 тарифы на услуги ЖКХ два раза индексировали, в качестве компенсации федеральными властями было запрещено увеличивать цены на электроэнергию в течение полутора лет.

Новая индексация планируется в середине 2024 года. В среднем цены станут выше почти на 10%. Также в постановлении ФАС планируется увеличение стоимости во втором полугодии, однако в проекте свердловской РЭК такой информации пока нет.

В свердловском Департаменте информационной политики объяснили, что тарифы ЖКХ принимаются по итогам рассмотрения правления РЭК.

Напомним, в Екатеринбурге пожилой паре прислали квитанцию о задолженности в размере 150 тысяч рублей и отключили им электричество.

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#Общество#Цены#Свердловская область#Электричество#Компенсация#ЖКХ#Тарифы#ФАС#Коммунальные услуги#Индексация#Оплата ЖКХ#РЭК#Елизавета Зиборова
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