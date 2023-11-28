Спортсмен из Нижнего Тагила победил на чемпионате Свердловской области по воркауту

Напомним, что ранее атлет из Нижнего Тагила Александр Грипенко завоевал титул вице-чемпиона Свердловской области по воркауту. Мальчик занял второе место в номинации «базовый комплекс» в категории профессионалов среди подростков в возрасте от 9 до 13 лет.