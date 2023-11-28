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Тагильский спортсмен стал лучшим на турнире по воркауту

Спортсмен из Нижнего Тагила победил на чемпионате Свердловской области по воркауту

28 ноября 2023, 08:09
Фото: Фото со страницы Фаниса Хайруллина

Тагильский спортсмен стал лучшим на турнире по воркауту

Спортсмен из Нижнего Тагила стал победителем турнира Сверловской области по воркауту. Константин Юдин занял 1 место в номинации «воркаут баттлы» среди любителей.

Константин соревновался в категории мальчиков-подростков от 7 до 14 лет. Юный спортсмен является учеником команды «Стойкие». Его тренер — рекордсмен Фанис Хайруллин.

Поздравляю тебя, желаю новых побед и дальнейшего прогресса в тренировках! — поздравил тренер.

Напомним, что ранее атлет из Нижнего Тагила Александр Грипенко завоевал титул вице-чемпиона Свердловской области по воркауту. Мальчик занял второе место в номинации «базовый комплекс» в категории профессионалов среди подростков в возрасте от 9 до 13 лет.

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