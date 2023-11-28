Спортсмен из Нижнего Тагила победил на чемпионате Свердловской области по воркауту

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Константин соревновался в категории мальчиков-подростков от 7 до 14 лет. Юный спортсмен является учеником команды «Стойкие». Его тренер — рекордсмен Фанис Хайруллин.
Поздравляю тебя, желаю новых побед и дальнейшего прогресса в тренировках! — поздравил тренер.
Напомним, что ранее атлет из Нижнего Тагила Александр Грипенко завоевал титул вице-чемпиона Свердловской области по воркауту. Мальчик занял второе место в номинации «базовый комплекс» в категории профессионалов среди подростков в возрасте от 9 до 13 лет.