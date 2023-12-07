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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Военного с СВО пытаются вернуть родные из Карпинска

Семья из Карпинска пытается вернуть 50-летнего военного с СВО

7 декабря 2023, 07:12
Фото: 1MI

Военного с СВО пытаются вернуть родные из Карпинска

В Карпинске семья пытается вернуть с СВО домой своего родственника. На фронте ему исполнилось 50 лет.

Военного зовут Владимир. Он электрогазосварщик. На СВО он отправился 29 сентября 2022 года. Дома у него осталась 10-летняя дочь.

На протяжении месяца его семья совершает попытки вернуть его домой в связи с тем, что ему исполнилось 50 лет — это предельный возраст пребывания на службе, пишет Е1.

Сестра мужчины Олеся рассказала, что через месяц после отправки на СВО брата ранили. Потом он получил медаль «За заслуги перед Отечеством». Но теперь он продолжает выполнять боевые задачи, хотя ранее писал рапорт на увольнение. Ему тогда отказали, сообщив, что служить он будет до конца СВО, добавила сестра.

Также Владимира перевели из одной части в другую, а новое руководство не в курсе ситуации.

Согласно закону о воинской обязанности, предельный возраст пребывания на военной службе для рядовых — 50 лет. Поэтому Олеся обращалась в военные прокуратуры, но получала лишь отписки.

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#Общество#Карпинск#Семья#Дочь#Ранение#Медаль#Военная служба#Военный#Военный билет#СВО#Дарья Сорокина
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