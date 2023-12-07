Семья из Карпинска пытается вернуть 50-летнего военного с СВО

Сестра мужчины Олеся рассказала, что через месяц после отправки на СВО брата ранили. Потом он получил медаль «За заслуги перед Отечеством». Но теперь он продолжает выполнять боевые задачи, хотя ранее писал рапорт на увольнение. Ему тогда отказали, сообщив, что служить он будет до конца СВО, добавила сестра.