Семья из Карпинска пытается вернуть 50-летнего военного с СВО

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Военного зовут Владимир. Он электрогазосварщик. На СВО он отправился 29 сентября 2022 года. Дома у него осталась 10-летняя дочь.
На протяжении месяца его семья совершает попытки вернуть его домой в связи с тем, что ему исполнилось 50 лет — это предельный возраст пребывания на службе, пишет Е1.
Сестра мужчины Олеся рассказала, что через месяц после отправки на СВО брата ранили. Потом он получил медаль «За заслуги перед Отечеством». Но теперь он продолжает выполнять боевые задачи, хотя ранее писал рапорт на увольнение. Ему тогда отказали, сообщив, что служить он будет до конца СВО, добавила сестра.
Также Владимира перевели из одной части в другую, а новое руководство не в курсе ситуации.
Согласно закону о воинской обязанности, предельный возраст пребывания на военной службе для рядовых — 50 лет. Поэтому Олеся обращалась в военные прокуратуры, но получала лишь отписки.