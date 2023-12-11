Аммиак в воздухе и нарушения ВГОКа. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Результаты замеров в ноябре показали, что превышение нормы вредных веществ в воздухе фиксировалось два раза за месяц. 2 ноября газоанализатор TagilCity.ru поймал возле железнодорожного вокзала диоксид азота с превышением в 1,5 раза. 28 ноября станция УГМС на Сухоложском поселке показала превышение формальдегида до 1,5 ПДК. Несмотря на то, что количество случаев снизилось, жители Нижнего Тагила регулярно сообщают о неприятных химических запахах в разных районах города, а 22 ноября выпавший снег был покрыт красно-серым налетом.