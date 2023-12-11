Аммиак в воздухе и нарушения ВГОКа. Итоги недели в Нижнем Тагиле

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Пост государственного мониторинга УГМС дважды зафиксировал на прошлой неделе в воздухе Нижнего Тагила превышение аммиака. 4 и 5 ноября на Сухоложском поселке показатель вещества составлял 1,1 ПДК. Аммиак — это бесцветный газ, пахнущий нашатырным спиртом. При воздействии на организм человека раздражает органы дыхания, глаза и кожу. При высоких концентрациях смертельно опасен.
Пять дней — с 6 по 11 декабря — на территории Нижнего Тагила действует режим неблагоприятных метеоусловий. Из-за мороза и безветренной погоды вредные примеси в воздухе рассеиваются слабо. В дни действия режима промышленные предприятия обязаны снижать объем выбросов в атмосферу.
Результаты замеров в ноябре показали, что превышение нормы вредных веществ в воздухе фиксировалось два раза за месяц. 2 ноября газоанализатор TagilCity.ru поймал возле железнодорожного вокзала диоксид азота с превышением в 1,5 раза. 28 ноября станция УГМС на Сухоложском поселке показала превышение формальдегида до 1,5 ПДК. Несмотря на то, что количество случаев снизилось, жители Нижнего Тагила регулярно сообщают о неприятных химических запахах в разных районах города, а 22 ноября выпавший снег был покрыт красно-серым налетом.
Росприроднадзор провел проверку на Высокогорском горно-обогатительном комбинате и нашел ряд нарушений в обращении с водными объектами. Например, предприятие превышало нормативы сброса стоков, что привело к загрязнению реки Тагил, а также не провело инвентаризацию источников выбросов. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении руководства комбината к административной ответственности.