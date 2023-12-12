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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:52

Без тепла и воды в морозы -40 градусов живут жители поселков под Тюменью

В поселках под Тюменью жители остались без тепла и воды в -40 градусов

12 декабря 2023, 06:49
Фото: 1MI

Без тепла и воды в морозы -40 градусов живут жители поселков под Тюменью

Более восьми тысяч человек, проживающих в поселках Тюменской области остались без воды и отопления. Дома у них температура воздуха составляет максимум 16 градусов.

Это произошло потому, что загорелась линия электропередач, которая снабжала их электроэнергией. Проблема коснулась поселков Перевалово, Ушаково и Успенское, пишет «Урал Мэш».

При этом температура на улицах поселка достигает -40 градусов. Местным жителям рекомендуют уехать в пункты временного размещения.

Проблемы начались после новой застройки неподалеку. Тогда большее число людей, чем раньше, стало потребителями электричества в этой местности. Началось все со сбоев со светом.

При этом газ в поселках есть далеко не у всех, поэтому жители сейчас даже не имеют возможности приготовить еду. Они жаловались в «Россети», но там им сказали, что исправят ситуацию после морозов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле жителям Дзержинского района, которые остались без отопления в морозы, сделают перерасчет.

Дома переключают на резервное отопление из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Электричество#Вода#Отопление#Тюмень#Тепло#Батареи#Морозы#Поселки#Дарья Сорокина#Электропередача
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