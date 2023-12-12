В поселках под Тюменью жители остались без тепла и воды в -40 градусов

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Это произошло потому, что загорелась линия электропередач, которая снабжала их электроэнергией. Проблема коснулась поселков Перевалово, Ушаково и Успенское, пишет «Урал Мэш».
При этом температура на улицах поселка достигает -40 градусов. Местным жителям рекомендуют уехать в пункты временного размещения.
Проблемы начались после новой застройки неподалеку. Тогда большее число людей, чем раньше, стало потребителями электричества в этой местности. Началось все со сбоев со светом.
При этом газ в поселках есть далеко не у всех, поэтому жители сейчас даже не имеют возможности приготовить еду. Они жаловались в «Россети», но там им сказали, что исправят ситуацию после морозов.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле жителям Дзержинского района, которые остались без отопления в морозы, сделают перерасчет.