За срезанную почву фирма из Нижнего Тагила заплатит 14 миллионов

Известно, что компания занималась разведкой и добычей полезных ископаемых около деревни Решеты и поселка Новоасбест. При этом организация, не имея на то документов, занималась добычей полезного ископаемого — торфа.



Во время его добычи юрлицо самовольно сняло и уничтожило почву. Ущерб был причинен на сумму более 14,2 млн рублей. Поэтому прокуратура отправила исковое заявление к ООО «Уралторф» о взыскании в доход Горноуральского городского округа этой суммы.



Решение суда вступило в силу. Прокуратура проконтролирует ход исполнения наказания. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.