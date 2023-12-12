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14 миллионов рублей заплатит фирма из Нижнего Тагила за ущерб природе

За срезанную почву фирма из Нижнего Тагила заплатит 14 миллионов

12 декабря 2023, 11:01
Фото: 1MI

14 миллионов рублей заплатит фирма из Нижнего Тагила за ущерб природе

В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура через суд взыскала с ООО «Уралторф» свыше 14,2 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного почве во время добычи полезных ископаемых.

Известно, что компания занималась разведкой и добычей полезных ископаемых около деревни Решеты и поселка Новоасбест. При этом организация, не имея на то документов, занималась добычей полезного ископаемого — торфа.

Во время его добычи юрлицо самовольно сняло и уничтожило почву. Ущерб был причинен на сумму более 14,2 млн рублей. Поэтому прокуратура отправила исковое заявление к ООО «Уралторф» о взыскании в доход Горноуральского городского округа этой суммы.

Решение суда вступило в силу. Прокуратура проконтролирует ход исполнения наказания. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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