«Это наша история»: глава Екатеринбурга высказался о сериале «Слово пацана»

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
На встрече с волонтерами в киноконцертном театре «Космос» Орлов заявил, что это все-таки сериал и мнение сценаристов, а также актеров, сыгравших в нем. Он сравнил картину с «Ельцин Центром».
Это как Ельцин Центр — к нему по-разному можно относиться. Призывы — давайте его закроем. А мы гордимся, что у нас есть такой объект. Самый современный музей в стране. Вот я ничего плохого в этом не вижу. Я всегда встаю на его защиту, — высказался Орлов.
Также мэр привел в пример экспозицию, которая показывает пустые полки магазинов 90-х годов. Он отметил, что это тоже часть истории.
Это наша история. Плохо ли было, хорошо ли было, но мы закалились. Мы получили совершенно новую страну, в которой сейчас живем и которой гордимся. Так же, наверное, это касается вот этого сериала, — рассказал Алексей Орлов.
Он добавил, что сам пока что не успел посмотреть сериал, но обещал это сделать, так как вокруг него такой ажиотаж, сообщает «Федерал Пресс».
Также глава Екатеринбурга считает, что подростки, которые пытаются копировать то, что происходит в сериале, живут в другом мире, который общего с 90-ми годами ничего не имеет.
Напомним, депутат Госдумы Нина Останина высказалась о том, что нужно отменить сериал «Слово пацана», так как он романтизирует детский бандитизм. Ей в ответ высказался еще один депутат Госдумы, но от Свердловской области, Максим Иванов. По его словам, в сериале нет романтизации.