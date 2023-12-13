«Это наша история»: глава Екатеринбурга высказался о сериале «Слово пацана»

Напомним, депутат Госдумы Нина Останина высказалась о том, что нужно отменить сериал «Слово пацана», так как он романтизирует детский бандитизм. Ей в ответ высказался еще один депутат Госдумы, но от Свердловской области, Максим Иванов. По его словам, в сериале нет романтизации.