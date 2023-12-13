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Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

Власти Свердловской области попросили магазины о минимальной наценке на яйца

Цены на яйца в Свердловской области снизятся. Об этом попросили власти

13 декабря 2023, 03:31
Фото: tagilcity.ru

Власти Свердловской области попросили магазины о минимальной наценке на яйца

Наценка на яйца станет нулевой или составит всего 5% у таких ритейлеров как, «Магнит» и X5 Group. На такой шаг они пошли по просьбе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Там отметили, что Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона будет каждый день мониторить цены в магазинах.

Напомним, в конце ноября в Свердловской области резко выросла стоимость яиц. Так, например, в Нижнем Тагиле они достигли 129 рублей за один десяток. Недавно магазины даже стали ограничивать продажи и заявили, что больше трех упаковок в одни руки они не отпустят.

Заместитель губернатора Алексей Шмыков рассказывал о том, когда ждать снижения цен.

#Экономика#Цены#Свердловская область#Продукты#Евгений Куйвашев#Ограничения#Яйца#Ирина Кирилова#Алексей Шмыков
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