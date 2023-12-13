Цены на яйца в Свердловской области снизятся. Об этом попросили власти

Напомним, в конце ноября в Свердловской области резко выросла стоимость яиц. Так, например, в Нижнем Тагиле они достигли 129 рублей за один десяток. Недавно магазины даже стали ограничивать продажи и заявили, что больше трех упаковок в одни руки они не отпустят.