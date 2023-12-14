«Там люди очень хорошие»: Владимир Путин рассказал о миссии волонтеров для военных

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В связи с этим, военным нет необходимости ехать в часть для решения этих вопросов. Также Владимир Путин намерен поговорить с Министром обороны, чтобы исправить недочеты в этой области.
Что касается Фонда защитников Отечества. Он работает очень хорошо, там люди очень хорошие. Я с руководителями встречался, и был в одном из филиалов в регионе. Люди шикарные. Они заряжены на очень позитивную работу. Но у них компетенция ограничена. Они прямого участия не принимают. Я, например, всегда был против, чтобы они распоряжались какими-то деньгами, но я за то, чтобы были увеличены их права в сфере контроля за тем сколько выделяется, кому выделяется и какой результат приносят выделенные средства, в том числе по средства реабилитации, — добавил Владимир Путин.
Также он сообщил, что депутаты Госдумы после его визита в один из филиалов Фонда тоже начали заниматься этим вопросом. Работа Фонда будет усовершенствована. Планируется, что это будет действенный инструмент по защите военнослужащих, принимающих участие в СВО.
Марина Игоревна Макеева из Московской области задала президенту вопрос, почему помощью военнослужащим вообще занимаются простые люди, а не государство. Владимир Путин ответил, что государство занимается этими вопросами, и делает 99,9% усилий.
Люди делают это от души, мы это приветствуем и не будем ограничивать, — добавил президент.