«Там люди очень хорошие»: Владимир Путин рассказал о миссии волонтеров для военных

Также он сообщил, что депутаты Госдумы после его визита в один из филиалов Фонда тоже начали заниматься этим вопросом. Работа Фонда будет усовершенствована. Планируется, что это будет действенный инструмент по защите военнослужащих, принимающих участие в СВО.