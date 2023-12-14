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Президент РФ Владимир Путин озвучил уровень инфляции в 2023 году

Владимир Путин: «Инфляция в России в 2023 году будет 7,5%»

14 декабря 2023, 09:53
Фото: 1MI

Президент РФ Владимир Путин озвучил уровень инфляции в 2023 году

Во время «прямой линии», проводимой 14 декабря, президент России Владимир Путин озвучил ожидаемую инфляцию в 2023 году.

По словам главы государства, главный показатель роста экономики — это рост валового внутреннего продукта. К концу года он ожидается на уровне 3,5%.

Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, а там у нас было 2,1%. Мы сделали достаточно серьезный шаг вперед, — отметил Владимир Путин.

Он отметил, что, к сожалению, в России подросла инфляция.

К концу года ожидается 7,5% или чуть больше. Однако Центральный банк и правительство принимают меры. Я имею в виду некоторые ключевые ставки. Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям, — пояснил президент.

Также Путин рассказал, что за год выросло промышленное производство и рост инвестиций в основной капитал. Это означает, что будет гарантированно устойчивое развитие.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась
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#Экономика#Владимир Путин#Прямая линия#Инфляция#ВВП#Евгения Сафина
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