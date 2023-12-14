Владимир Путин: «Инфляция в России в 2023 году будет 7,5%»

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
По словам главы государства, главный показатель роста экономики — это рост валового внутреннего продукта. К концу года он ожидается на уровне 3,5%.
Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, а там у нас было 2,1%. Мы сделали достаточно серьезный шаг вперед, — отметил Владимир Путин.
Он отметил, что, к сожалению, в России подросла инфляция.
К концу года ожидается 7,5% или чуть больше. Однако Центральный банк и правительство принимают меры. Я имею в виду некоторые ключевые ставки. Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям, — пояснил президент.
Также Путин рассказал, что за год выросло промышленное производство и рост инвестиций в основной капитал. Это означает, что будет гарантированно устойчивое развитие.