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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

После отдыха в детском лагере в поезде под Тюменью скончалась девочка

Девочка из ЛНР умерла в поезде после отдыха в лагере под Тюменью

21 декабря 2023, 10:57
Фото: 1MI

После отдыха в детском лагере в поезде под Тюменью скончалась девочка

Девочка из ЛНР скончалась во время отдыха в лагере «Олимпийская Ребячка» под Тюменью. Там отдыхали 126 детей из Луганской Народной Республики.

Порядка 100 человек госпитализировали в инфекционную больницу. А12-летняя девочка скончалась, сообщают «Новые известия».

Известно, что вечером 20 декабря ребята возвращались домой на поезде. Нескольким из них стало плохо, у них поднялась температура. А 12-летняя девочка поетряла сознание. Врачи пытались ее реанимировать, но она скончалась прямо в поезде. Было возбуждено уголовное дело. Будет проведена экспертиза.

Других детей госпитализировали в больницу. В Саратовской области их встретил медики, они подтвердили, что 46 из них была высокая температура. Ребята продолжают находиться в больнице.

Губернатор Саратовской области Роман Басаргин рассказал, что для родителей школьников была организована работа горячей линии Роспотребнадзора.

Известно, что девочка скончалась, когда поезд проезжал через Пензу. Боли в горле, температуры и других симптомов как у ребят, у нее не было.

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#Происшествия#Дети#Экспертиза#Тюмень#Инфекционная больница#Госпитализация#Лагерь#Екатеринбург#ЛНР#Дарья Сорокина
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