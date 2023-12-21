Девочка из ЛНР умерла в поезде после отдыха в лагере под Тюменью

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Порядка 100 человек госпитализировали в инфекционную больницу. А12-летняя девочка скончалась, сообщают «Новые известия».
Известно, что вечером 20 декабря ребята возвращались домой на поезде. Нескольким из них стало плохо, у них поднялась температура. А 12-летняя девочка поетряла сознание. Врачи пытались ее реанимировать, но она скончалась прямо в поезде. Было возбуждено уголовное дело. Будет проведена экспертиза.
Других детей госпитализировали в больницу. В Саратовской области их встретил медики, они подтвердили, что 46 из них была высокая температура. Ребята продолжают находиться в больнице.
Губернатор Саратовской области Роман Басаргин рассказал, что для родителей школьников была организована работа горячей линии Роспотребнадзора.
Известно, что девочка скончалась, когда поезд проезжал через Пензу. Боли в горле, температуры и других симптомов как у ребят, у нее не было.