Девочка из ЛНР умерла в поезде после отдыха в лагере под Тюменью

Известно, что вечером 20 декабря ребята возвращались домой на поезде. Нескольким из них стало плохо, у них поднялась температура. А 12-летняя девочка поетряла сознание. Врачи пытались ее реанимировать, но она скончалась прямо в поезде. Было возбуждено уголовное дело. Будет проведена экспертиза.