Приняли за педофила: жители Каменска-Уральского перепутали и вызвали полицию

В ситуации разбирались сотрудники местного отделения полиции, прибывшие на вызов. Однако состава преступления в действиях мужчины не обнаружено. Недоразумение быстро раскрылось. Как выяснилось, что родитель просто торопился со своим сыном на тренировку, закинув себе на плечо свое чадо. «Лжепохититель» был отпущен.