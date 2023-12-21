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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:20

В Каменске-Уральском сотрудники Росгвардии задержали «лжепохитителя» детей

Приняли за педофила: жители Каменска-Уральского перепутали и вызвали полицию

21 декабря 2023, 05:19
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском сотрудники Росгвардии задержали «лжепохитителя» детей

Неравнодушная семейная пара из Каменска-Уральского вызвала наряд полиции, приняв отца ребенка за настоящего педофила.

Тревожная информация о похищении ребенка из парка отдыха «Космос» мгновенно распространились по чатам. В них автор сообщения предупреждает жителей города об инциденте.

В ситуации разбирались сотрудники местного отделения полиции, прибывшие на вызов. Однако состава преступления в действиях мужчины не обнаружено. Недоразумение быстро раскрылось. Как выяснилось, что родитель просто торопился со своим сыном на тренировку, закинув себе на плечо свое чадо. «Лжепохититель» был отпущен.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудник полиции уберег пенсионерку от преступного замысла мошенников.

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#Александра Логинова#Полиция#Криминал#Росгвардия#Похищение#18+#Екатеринбург#Инцидент
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