Приняли за педофила: жители Каменска-Уральского перепутали и вызвали полицию

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Тревожная информация о похищении ребенка из парка отдыха «Космос» мгновенно распространились по чатам. В них автор сообщения предупреждает жителей города об инциденте.
В ситуации разбирались сотрудники местного отделения полиции, прибывшие на вызов. Однако состава преступления в действиях мужчины не обнаружено. Недоразумение быстро раскрылось. Как выяснилось, что родитель просто торопился со своим сыном на тренировку, закинув себе на плечо свое чадо. «Лжепохититель» был отпущен.
Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудник полиции уберег пенсионерку от преступного замысла мошенников.