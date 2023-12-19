Продажу зажигалок детям могут запретить в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Таким образом парламентарии хотят бороться с токсикоманией. Первой с такой инициативой выступила прокуратура. Они мотивировали это тем, что есть случаи, когда подростки вдыхают опасные пары газа для того, чтобы почувствовать опьянение. Из-за этого уже умерли семь подростков.
Все 42 присутствующих депутата на заседании единогласно поддержали законопроект. За продажу будет грозить штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч рублей, юрлицам — до 150 тысяч рублей. Должны состояться еще два чтения, только после них станет известно, приняли ли такой закон.
Ранее сообщалось, что с такой инициативой выступил прокурор региона Борис Крылов. Именно он и внес этот законопроект на рассмотрение.