Продажу зажигалок детям могут запретить в Свердловской области

Все 42 присутствующих депутата на заседании единогласно поддержали законопроект. За продажу будет грозить штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч рублей, юрлицам — до 150 тысяч рублей. Должны состояться еще два чтения, только после них станет известно, приняли ли такой закон.