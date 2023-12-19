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Published Сегодня, 08:08

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Updated Сегодня, 08:10

Депутаты Свердловской области запретили продавать зажигалки детям

Продажу зажигалок детям могут запретить в Свердловской области

19 декабря 2023, 08:08
Фото: 1MI

Депутаты Свердловской области запретили продавать зажигалки детям

В Свердловской области депутаты заксобрания предложили установить запрет на продажу зажигалок детям. Также это касается газовых баллончиков.

Таким образом парламентарии хотят бороться с токсикоманией. Первой с такой инициативой выступила прокуратура. Они мотивировали это тем, что есть случаи, когда подростки вдыхают опасные пары газа для того, чтобы почувствовать опьянение. Из-за этого уже умерли семь подростков.

Все 42 присутствующих депутата на заседании единогласно поддержали законопроект. За продажу будет грозить штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч рублей, юрлицам — до 150 тысяч рублей. Должны состояться еще два чтения, только после них станет известно, приняли ли такой закон.

Ранее сообщалось, что с такой инициативой выступил прокурор региона Борис Крылов. Именно он и внес этот законопроект на рассмотрение.

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#Общество#Прокуратура#Дети#Свердловская область#Депутаты#Законопроект#Штрафы#Борис Крылов#Дарья Сорокина#Зажигалки
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