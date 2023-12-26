В Нижнем Тагиле появится 33 катка и хоккейных корта

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
К открытию уже готовят бесплатный каток на проспекте Строителей рядом с главной новогодней площадкой. Он будет работать с конца декабря по 31 января.
В настоящий момент покататься уже можно на стадионе «Юность», в парках имени Бондина и «Народном», на «Фотеевском» корте, а также на кортах, находящихся на обслуживании МАСОУ «Спартак».
Кроме того, бесплатные катки будут открыты по следующим адресам Ленинского района:
В Дзержинском районе бесплатные катки заработают по адресам:
В Тагилстроевском районе бесплатные катки будут открыты по адресам:
Также будут открыты платные катки.