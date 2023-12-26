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33 катка зальют в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле появится 33 катка и хоккейных корта

26 декабря 2023, 08:47
Фото: Midjourney

33 катка зальют в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле планируется залить 33 ледовых пространства. Здесь расположатся катки и хоккейные коробки.

К открытию уже готовят бесплатный каток на проспекте Строителей рядом с главной новогодней площадкой. Он будет работать с конца декабря по 31 января.

В настоящий момент покататься уже можно на стадионе «Юность», в парках имени Бондина и «Народном», на «Фотеевском» корте, а также на кортах, находящихся на обслуживании МАСОУ «Спартак».

Кроме того, бесплатные катки будут открыты по следующим адресам Ленинского района:

  • ул. Красноармейская, д. 84,
  • ул. Победы, д. 42,
  • ул. Аганичева, д. 24,
  • пр. Мира, д. 18,
  • ул. Вязовская, д. 11,
  • ул. Лебяжинская, д. 15,
  • ул. Оплетина, д. 12.

В Дзержинском районе бесплатные катки заработают по адресам:

  • пр. Дзержинского, д. 63, 49,
  • пр. Ленинградский, д. 103,
  • ул. Зари, д. 45,
  • ул. Пихтовая, д. 12,
  • ул. Володарского, д. 5,
  • ул. Басова, д. 11.

В Тагилстроевском районе бесплатные катки будут открыты по адресам:

  • ул. Тагилстроевская, д. 5,
  • ул. Пархоменко, д. 122, 125,
  • ул. Гвардейская, 48,
  • ул. Шмидта, д. 22,
  • ул. Металлургов, д. 6,
  • ул. Дружинина, д. 65,
  • пр. Уральский, д. 78, 58.

Также будут открыты платные катки.

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