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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Жители Екатеринбурга поделились новогодними мечтами

Жители Екатеринбурга назвали, что хотят получить в подарок на Новый год

27 декабря 2023, 13:18
Фото: Midjourney

Жители Екатеринбурга поделились новогодними мечтами

Жители Екатеринбурга на Новый год мечтают получить в подарок игровую приставку. Также они поделились и другими пожеланиями.

В основном, мужчины желают получить новую технику, а женщины — духи. Об этом сообщает «ФедералПресс», журналисты которого провели опрос.

Мужчины от 35 до 50 лет больше всего хотели бы получить от родных приставку для игр или телефон. Также они не против получить лодку и все необходимое для того, чтобы ходить на рыбалку.

Екатеринбурженки от 22 до 63 лет были бы довольны, если им подарили украшения или косметику. Также они хотели бы получить в подарок духи, декор для дома, а также сертификат на фотосъемку.

Другие респонденты отметили, что мечтают получить в подарок настольные игры, одежду для дома, носки и варежки. А кто-то ответил, что лучший подарок — это времяпровождение с семьей.

Ранее в Нижнем Тагиле водители сделали необычную елку из 256 машин. Арт-объект они соорудили у горы Долгая.

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