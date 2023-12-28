Фура экс-звезды «Уральских пельменей» застряла в огромной пробке

По словам Сергея, фура простояла в пробке сутки, пишет Е1. Шоумен добавил, что тревожится, потому что генеральная репетиция должна состояться сегодня, 28 декабря. Так как пробка уже рассасывается, он думает, что все будет в порядке. Тем не менее здевзда регулярно мониторит состояние на тракте.