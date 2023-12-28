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Экс-звезда «Уральских пельменей» застрял в 12-киллометровой пробке

Фура экс-звезды «Уральских пельменей» застряла в огромной пробке

28 декабря 2023, 08:50
Фото: Midjourney

Экс-звезда «Уральских пельменей» застрял в 12-киллометровой пробке

Экс-звезда «Уральских пельмене» оказался в 12-киллометровой пробке на Ново-Московском тракте. Это произошло 26 декабря.

В пробке стояли сотни автолюбителей. В их числе была и фура экс-звезды «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского. Он ехал из Москвы в Екатеринбург с ростовыми куклами — Бубой и Ми-ми-мишкой для детского шоу.

По словам Сергея, фура простояла в пробке сутки, пишет Е1. Шоумен добавил, что тревожится, потому что генеральная репетиция должна состояться сегодня, 28 декабря. Так как пробка уже рассасывается, он думает, что все будет в порядке. Тем не менее здевзда регулярно мониторит состояние на тракте.

Отмечается, что финальная репетиция представления под названием «Елка телеканала Мульт» запланирован на 28 декабря. На вечеринку приглашено множество гостей. Сергей отмечает, что все должно сложиться в его пользу — куклы должны успеть подъехать к празднику.

Ранее глава федерального СУ СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о 17-часовой пробке на Ново-Московском тракте.

Больше суток люди стоят в пробке на Ново-Московском тракте
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#Транспорт#Праздник#Москва#Фура#Пробка#Вечеринка#Уральские пельмени#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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