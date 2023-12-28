Фура экс-звезды «Уральских пельменей» застряла в огромной пробке

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В пробке стояли сотни автолюбителей. В их числе была и фура экс-звезды «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского. Он ехал из Москвы в Екатеринбург с ростовыми куклами — Бубой и Ми-ми-мишкой для детского шоу.
По словам Сергея, фура простояла в пробке сутки, пишет Е1. Шоумен добавил, что тревожится, потому что генеральная репетиция должна состояться сегодня, 28 декабря. Так как пробка уже рассасывается, он думает, что все будет в порядке. Тем не менее здевзда регулярно мониторит состояние на тракте.
Отмечается, что финальная репетиция представления под названием «Елка телеканала Мульт» запланирован на 28 декабря. На вечеринку приглашено множество гостей. Сергей отмечает, что все должно сложиться в его пользу — куклы должны успеть подъехать к празднику.
Ранее глава федерального СУ СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о 17-часовой пробке на Ново-Московском тракте.