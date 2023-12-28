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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Екатеринбурге переделают главную городскую елку

В Екатеринбурге переделают главную елку стоимостью 25 миллионов

28 декабря 2023, 13:01
Фото: 1MI

В Екатеринбурге переделают главную городскую елку

В Екатеринбурге планируется переделать главную городскую елку. Местные жители обратили внимание, что нынешнее новогоднее дерево имеет странную форму.

Как рассказал начальник управления культуры администрации города Илья Марков, за 25 млн рублей елку создавали с нуля. В дереве есть недочеты, которые нужно переделать, пишет ТАСС.

Первоначальная цель была такова — власти хотели, чтобы ель была пышной.

А то, что касается макушки… Не хочется мне оправдываться, но надо понимать, что это новый уникальный проект, не готовое решение, которое купили в магазине. Это производство с нуля, — добавил Илья Марков.

Отмечается, что часть конструкции была сделана в кратчайшие сроки. А предварительно дерево не собиралось. В результате ель выглядит не совсем так, как планировалось.

Теперь же будет переделана верхушка елки. Она, предположительно, будет выглядеть более презентабельно.

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#Общество#Свердловская область#Дерево#Елка#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Верхушка
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