В Екатеринбурге переделают главную елку стоимостью 25 миллионов

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Как рассказал начальник управления культуры администрации города Илья Марков, за 25 млн рублей елку создавали с нуля. В дереве есть недочеты, которые нужно переделать, пишет ТАСС.
Первоначальная цель была такова — власти хотели, чтобы ель была пышной.
А то, что касается макушки… Не хочется мне оправдываться, но надо понимать, что это новый уникальный проект, не готовое решение, которое купили в магазине. Это производство с нуля, — добавил Илья Марков.
Отмечается, что часть конструкции была сделана в кратчайшие сроки. А предварительно дерево не собиралось. В результате ель выглядит не совсем так, как планировалось.
Теперь же будет переделана верхушка елки. Она, предположительно, будет выглядеть более презентабельно.