Как работают больницы Нижнего Тагила в новогодние праздники

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 8(3435) 38-44-99.
Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 22:00 по телефону 8(3435) 96-37-42.
Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 8(3435) 41-97-57.
Кабинет неотложной помощи в отделении поликлиники на ул. Новострой, 24 работает все дни с 8:00 до 20:00, на ул. Дружинина, 52 — также все дни с 8:00 до 14:00. Кроме того, ведут прием дежурные врачи — все дни, кроме 3 и 6 января, с 8:00 до 20:00.
Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 8(3435) 21-12-12.
Все детские поликлиники в Нижнем Тагиле работают по графику праздничных дней. Прием пациентов с неотложными состояниями с 8:00 до 10:00, обслуживание вызовов на дому с 10:00 до 15:00. Стационары работают круглосуточно.
Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 13:00 по телефону 8(3435) 37-81-82. Вызов врача поликлиники на ул. Карла Маркса, 36 — 8(3435) 41-24-11.