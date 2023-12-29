Как работают больницы Нижнего Тагила в новогодние праздники

Кабинет неотложной помощи в отделении поликлиники на ул. Новострой, 24 работает все дни с 8:00 до 20:00, на ул. Дружинина, 52 — также все дни с 8:00 до 14:00. Кроме того, ведут прием дежурные врачи — все дни, кроме 3 и 6 января, с 8:00 до 20:00.