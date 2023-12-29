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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Как работают больницы Нижнего Тагила в новогодние праздники

Как работают больницы Нижнего Тагила в новогодние праздники

29 декабря 2023, 12:06
Фото: Midjourney
Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. В это время больницы и поликлиники Нижнего Тагила будут работать по праздничному графику.

ГБ №1

  • Травмпункт (пр. Вагоностроителей, 12) — круглосуточно. Приемы выписанных из стационаров: 3 и 6 января с 8:00 до 14:00.
  • Женская консультация (ул. Окунева, 30). Дежурные врачи (кабинеты 204, 221, 217, 204, 225): 3 и 6 января с 8:00 до 13:00.
  • Поликлиника (ул. Окунева, 30). Отделение неотложной помощи и выезды врачебных бригад — ежедневно с 8:00 до 20:00. Участковая служба (кабинеты 424, 426, 435): 3 января с 8:00 до 14:00. Участковая служба (кабинеты 410, 425, 409): 6 января с 8:00 до 14:00. Врач-хирург (кабинет 302): 3 января с 11:00 до 16:00. Врач-хирург (кабинет 309): 6 января с 08:00 до 14:00. Выписка льготных рецептов (кабинет 328): 3 января с 8:00 до 14:00. Забор крови (кабинет 301): 3 и 6 января с 8:00 до 11:30.
  • Стационар (ул.Максарева, 5) — круглосуточно.

Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 8(3435) 38-44-99.

ГБ №4

  • Поликлиника (ул. Металлургов, 2б): 30 декабря с 8:00 до 16:00, 31 декабря с 8:00 до 15:00, остальные дни — с 8:00 до 20:00.
  • Женская консультация (ул. Гвардейская, 52): 3 и 6 января с 8:00 до 15:00.
  • Травмпункт — круглосуточно.
  • Стационар — круглосуточно.

Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 22:00 по телефону 8(3435) 96-37-42.

Демидовская больница

  • Поликлиника (ул. Горошникова, 37, корп. 3): 30 и 31 декабря с 8:00 до 15:00, остальные дни — с 8:00 до 20:00.
  • Женская консультация (пр. Мира, 61): 4 января с 8:00 до 13:00.
  • Отделения общей врачебной практики в поселках Черноисточинск и Висим и поликлиника в поселке Уралец: 2 и 5 января с 9:00 до 12:00.
  • Кабинет неотложной помощи в поселке Черноисточинск: все дни с 8:00 до 20:00.
  • Стационар — круглосуточно.

Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 8(3435) 41-97-57.

Поликлиника №4

Кабинет неотложной помощи в отделении поликлиники на ул. Новострой, 24 работает все дни с 8:00 до 20:00, на ул. Дружинина, 52 — также все дни с 8:00 до 14:00. Кроме того, ведут прием дежурные врачи — все дни, кроме 3 и 6 января, с 8:00 до 20:00.

Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 8(3435) 21-12-12.

Детская городская больница

Все детские поликлиники в Нижнем Тагиле работают по графику праздничных дней. Прием пациентов с неотложными состояниями с 8:00 до 10:00, обслуживание вызовов на дому с 10:00 до 15:00. Стационары работают круглосуточно.

Вызов врача на дом: ежедневно с 8:00 до 13:00 по телефону 8(3435) 37-81-82. Вызов врача поликлиники на ул. Карла Маркса, 36 — 8(3435) 41-24-11.

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