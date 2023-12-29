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Минкульт РФ решил судьбу Филиппа Киркорова после участия в вечеринке Ивлеевой

Лишат ли Филиппа Киркорова звания народного артиста После участия в «голой» вечеринке

29 декабря 2023, 13:47
Фото: Соцсети Филиппа Киркорова

Минкульт РФ решил судьбу Филиппа Киркорова после участия в вечеринке Ивлеевой

Филиппа Киркорова стали вырезать в новогодних программах после участия в вечеринке Ивлеевой, а теперь грозятся лишить звания народного артиста.

В ведомстве прокомментировали вопрос о лишении звания народного артиста после участия в скандальном мероприятии в Москве.

По информации, сообщенной агентством РИА Новости, в министерстве заявили, что звание у артиста останется и отнимать его никто не будет.

Вместе с тем певца уже раскритиковали деятели кино и музыки. Сам артист записал видеообращение, в котором высказал свои извинения. Тем не менее Киркорова вырезали из новогодних шоу. В частности, известно, что его исключили из программы «Голубого огонька» и фильма «Иван Васильевич меняет все». Артиста заменили и пересняли сцены без него.

Ранее военнослужащий объяснил, почему участники вечеринки Ивлеевой не нужны на фронте.

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