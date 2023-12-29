Лишат ли Филиппа Киркорова звания народного артиста После участия в «голой» вечеринке

Вместе с тем певца уже раскритиковали деятели кино и музыки. Сам артист записал видеообращение, в котором высказал свои извинения. Тем не менее Киркорова вырезали из новогодних шоу. В частности, известно, что его исключили из программы «Голубого огонька» и фильма «Иван Васильевич меняет все». Артиста заменили и пересняли сцены без него.