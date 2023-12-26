Иск на миллиард: с Ивлеевой хотят взыскать моральный вред

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
У телеведущей Насти Ивлеевой возник иск о взыскании одного миллиарда рублей в качестве морального ущерба за ее последнюю «голую вечеринку». В инициативную группу, возглавляемую актером Александром Иншаковым, уже входят 23 человека, подписавшихся под коллективным иском.
По информации СМИ, Иншаков хочет лишить Ивлееву возможности зарабатывать деньги на таких мероприятиях. Оскорбленные видеокадры из вечеринки побудили артиста подать иск в Хамовнический суд Москвы.
Юрист Ксения Корсукова изучила ситуацию и рассказала о вероятности одобрения иска судом. По ее словам, закон позволяет взыскать компенсацию за моральный ущерб в таких случаях.
«Если гражданину причинен ущерб, нарушающий его личные нематериальные права или затрагивающий его нематериальные блага, а также в других законом предусмотренных случаях, суд может приказать нарушителю выплатить денежную компенсацию», — пояснила Корсукова в интервью с журналистом издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт отметила, что сумма морального ущерба определяется самим истцом, но при определении размера компенсации суд учитывает степень вины нарушителя и другие обстоятельства. Также принимается во внимание физическая и нравственная боль, которую понес гражданин от причиненного ущерба.
«Однако судебная практика показывает, что часто максимальная сумма, которую суд назначает в качестве компенсации за моральный ущерб в таких ситуациях, не превышает 1000 рублей. Поэтому не стоит рассчитывать, что суд одобрит иск на один миллиард рублей», — подчеркнула собеседница.
Юрист предположила, что судья может даже не определить степень нравственной боли и отклонить иск. По ее словам, большие компенсации обычно взыскиваются только в серьезных уголовных делах, а не в гражданских делах.