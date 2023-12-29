Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на предприятии в Асбесте

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Рабочему было 37 лет. Он трудился на заводе в должности слесаря по ремонту оборудования. Уголовное дело было возбуждено за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по этой статье — до четырех лет тюрьмы.
Проводится расследование. На заводе проверяются документы.
Ранее сообщалось, что двое рабочих погибли на заводе в Каменске-Уральском. Во время стройработ обрушилась конструкция, в которой находились подрядчики.