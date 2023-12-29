Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на предприятии в Асбесте

Рабочему было 37 лет. Он трудился на заводе в должности слесаря по ремонту оборудования. Уголовное дело было возбуждено за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по этой статье — до четырех лет тюрьмы.