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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:54

После гибели рабочего на предприятии в Асбесте возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на предприятии в Асбесте

29 декабря 2023, 13:52

После гибели рабочего на предприятии в Асбесте возбуждено уголовное дело

В Асбесте возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на предприятии. ЧП произошло в дневное время 29 декабря в бункере отходов дробильно-сортировочного комплекса.

Рабочему было 37 лет. Он трудился на заводе в должности слесаря по ремонту оборудования. Уголовное дело было возбуждено за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по этой статье — до четырех лет тюрьмы.

Проводится расследование. На заводе проверяются документы.

Ранее сообщалось, что двое рабочих погибли на заводе в Каменске-Уральском. Во время стройработ обрушилась конструкция, в которой находились подрядчики.

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