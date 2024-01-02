40-градусные морозы добрались до Свердловской области

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Уведомления о грядущих морозах, жители области, получили на свои телефоны. В сообщении ведомства говорится, что в период со 2 по 4 января на территории Урала ожидается очень низкая температура воздуха, которая может достигать до -42 градусов.
Кроме того, спасатели предупреждали о вероятном сильном снегопаде, метелях, гололедных явлениях и порывах ветра до 17 метров в секунду на Среднем Урале. МЧС напоминает на случай чрезвычайной ситуации номер для вызова — 112.