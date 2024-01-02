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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Экстренное предупреждение из-за сильных морозов объявлено в Свердловской област

40-градусные морозы добрались до Свердловской области

2 января 2024, 08:19
Фото: Midjourney

Экстренное предупреждение из-за сильных морозов объявлено в Свердловской област

Министерство по чрезвычайным ситуациям поставило в известность свердловчан о предстоящем похолодании. Столбик термометра в ближайшие дни может опуститься ниже 40 градусов.

Уведомления о грядущих морозах, жители области, получили на свои телефоны. В сообщении ведомства говорится, что в период со 2 по 4 января на территории Урала ожидается очень низкая температура воздуха, которая может достигать до -42 градусов.

Кроме того, спасатели предупреждали о вероятном сильном снегопаде, метелях, гололедных явлениях и порывах ветра до 17 метров в секунду на Среднем Урале. МЧС напоминает на случай чрезвычайной ситуации номер для вызова — 112.

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