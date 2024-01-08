Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери

До ЧП Андрей Балакин проработал на объекте всего два дня, на территорию УВЗ он проходил по временному пропуску. Согласно документам суда, погибший мужчина по профессии был горным техником. В ООО «Билд» его позвал знакомый для халтуры — при большом объеме работ на территории УВЗ требовалась помощь. Женщина намеревалась взыскать с предприятия 3 миллиона рублей и 70 тысяч ежемесячно на содержание несовершеннолетнего ребенка.