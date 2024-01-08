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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Нижнем Тагиле жена погибшего кровельщика отсудила у подрядчика УВЗ миллион

Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери

8 января 2024, 10:30
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле жена погибшего кровельщика отсудила у подрядчика УВЗ миллион

В Нижнем Тагиле в апреле 2022 года произошел несчастный случай, в результате которого погиб сотрудник предприятия ООО «Билд» Андрей Балакин (имя изменено), выполнявшего работы на территории НПК «Уралвагонзавод». У мужчины остались двое детей, вдова подала в суд в надежде взыскать компенсацию.

До ЧП Андрей Балакин проработал на объекте всего два дня, на территорию УВЗ он проходил по временному пропуску. Согласно документам суда, погибший мужчина по профессии был горным техником. В ООО «Билд» его позвал знакомый для халтуры — при большом объеме работ на территории УВЗ требовалась помощь. Женщина намеревалась взыскать с предприятия 3 миллиона рублей и 70 тысяч ежемесячно на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Никакого страховочного оборудования у мужчин не было. Как пояснил один из свидетелей, работы выполнялись на крыше, не имеющей уклона.

Андрей присел на шифер, которым была накрыта вентиляционная шахта. Шифер обломился и Андрей упал с крыши на землю. В результате падения он умер, — рассказал суду другой свидетель.

Смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, верхних и нижних конечностей, осложнившейся отеком головного мозга.

В ходе экспертизы, согласно документам из суда, были установлены нарушения в обеспечении работы и обеспечении безопасности труда. Судья пришел к выводу, что это производственная травма и оформить ее следует согласно законодательству. Ответственным за произошедшее является гендиректор фирмы — Рустам Хасанов.

В итоге Ленинский районный суд Нижнего Тагила иск вдовы удовлетворил частично. Так, семья получит миллион рублей, компенсацию 123 тысячи на похороны, а также по 18 тысяч ежемесячно на содержание несовершеннолетней дочери.

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