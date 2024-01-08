Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
До ЧП Андрей Балакин проработал на объекте всего два дня, на территорию УВЗ он проходил по временному пропуску. Согласно документам суда, погибший мужчина по профессии был горным техником. В ООО «Билд» его позвал знакомый для халтуры — при большом объеме работ на территории УВЗ требовалась помощь. Женщина намеревалась взыскать с предприятия 3 миллиона рублей и 70 тысяч ежемесячно на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Никакого страховочного оборудования у мужчин не было. Как пояснил один из свидетелей, работы выполнялись на крыше, не имеющей уклона.
Андрей присел на шифер, которым была накрыта вентиляционная шахта. Шифер обломился и Андрей упал с крыши на землю. В результате падения он умер, — рассказал суду другой свидетель.
Смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, верхних и нижних конечностей, осложнившейся отеком головного мозга.
В ходе экспертизы, согласно документам из суда, были установлены нарушения в обеспечении работы и обеспечении безопасности труда. Судья пришел к выводу, что это производственная травма и оформить ее следует согласно законодательству. Ответственным за произошедшее является гендиректор фирмы — Рустам Хасанов.
В итоге Ленинский районный суд Нижнего Тагила иск вдовы удовлетворил частично. Так, семья получит миллион рублей, компенсацию 123 тысячи на похороны, а также по 18 тысяч ежемесячно на содержание несовершеннолетней дочери.