Мэр Екатеринбурга прокомментировал жалобы жителей Уктуса на пропавшее отопление

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:44
По словам главы города, теплоснабжение сейчас есть как в детских образовательных учреждениях, так и в жилых домах. При этом Орлов отметил, что с 00:00 до 06:00 10 января 2024 один котел не был запущен.
Также мэр Екатеринбурга заявил, что котельная находится под контролем организации «Т-Плюс» с лета 2023 года. Во время ремонта теплоснабжение не перекрывалось. Рабочие к утру закончили реконструировать трубы, в 6:30 котел включили.
В настоящий момент в эксплуатацию запущены два котла. Батареи в домах должны скоро стать горячими, рассказали в пресс-службе «Т-Плюс».
Напомним, авария случилась 9 января 2024 года. Вскоре проблема была исправлена, однако в тот же день случилась еще одна поломка.