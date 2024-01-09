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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Отопление отключили в 300 домах Екатеринбурга из-за ремонта котельной

В 300 домах Екатеринбурга отключили отопление

9 января 2024, 09:23
Фото: 1MI

Отопление отключили в 300 домах Екатеринбурга из-за ремонта котельной

Батареи стали холодными в 300 домах Екатеринбурга. Отключение отопления произошло из-за ремонта на котельной.

Трудности наблюдаются у жителей Чкаловского района. Первые отключения у них произошли еще несколько дней назад, пишет Е1.

Так, 8 января жители Шишимской горки получили от компании «ЭнергосбыТ Плюс» сообщения о том, что отопление будет отключено. Жителей уведомили, что 324 домов не будет тепла и горячей воды.

В настоящий момент ремонтируется оборудование на котельной «Южная». На этот период параметры отопления и воды снижены.

Отмечается, что температура воды на выходе из котельной сейчас зафиксирована как 95 градусов, а на обратном трубопроводе — 65 градусов. Перед жителями извинились за временные неудобства.

Напомним, что согласно нормативу, температура должна составлять 110–115 градусов.

Напомним, что в середине декабря жители Екатеринбурга остались без отопления. Неудобство коснулось жителей разных частей города. Отключения произошли из-за повреждения тепломагистрали.

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#Общество#Свердловская область#Горячая вода#Ремонт#Отопление#Котельная#Тепло#Отключение#Батареи#Екатеринбург#ЭнергосбыТ Плюс#Дарья Сорокина
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