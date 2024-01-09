В 300 домах Екатеринбурга отключили отопление

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Трудности наблюдаются у жителей Чкаловского района. Первые отключения у них произошли еще несколько дней назад, пишет Е1.
Так, 8 января жители Шишимской горки получили от компании «ЭнергосбыТ Плюс» сообщения о том, что отопление будет отключено. Жителей уведомили, что 324 домов не будет тепла и горячей воды.
В настоящий момент ремонтируется оборудование на котельной «Южная». На этот период параметры отопления и воды снижены.
Отмечается, что температура воды на выходе из котельной сейчас зафиксирована как 95 градусов, а на обратном трубопроводе — 65 градусов. Перед жителями извинились за временные неудобства.
Напомним, что согласно нормативу, температура должна составлять 110–115 градусов.
Напомним, что в середине декабря жители Екатеринбурга остались без отопления. Неудобство коснулось жителей разных частей города. Отключения произошли из-за повреждения тепломагистрали.