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Updated Сегодня, 09:18

Движение трамваев в Екатеринбурге задержано на 33 часа

Из-за нарушителей ПДД в Екатеринбурге на 33 часа задержалось движение трамваев

12 января 2024, 09:16
Фото: 1MI

Движение трамваев в Екатеринбурге задержано на 33 часа

В Екатеринбурге трамваи задержались на 33 часа. Это произошло из-за нарушителей ПДД.

Отмечается, что водители автомобилей, которые выезжали на рельсы, задержали движение общественного транспорта, отметили в мэрии. В общей сложности такая задержка наблюдалась с 23 декабря по 9 января.

86 раз автохамы перекрывали путь транспорту. В основном, это происходило из-за того, что водители выезжали на рельсы, где застревали и не могли выбраться. Далее они ожидали эвакуатор для решения этого вопроса.

Другие случаи были связаны и незаконной парковкой. По закону, за выезд на пути автомобилистов могут оштрафовать, а также лишить прав на полгода.

Ранее в Екатеринбурге столкнулись два трамвая. Одно транспортное средство влетело в другое, разбив ему стекло.

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#Транспорт#Свердловская область#Рельсы#ПДД#Трамвай#Нарушение ПДД#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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