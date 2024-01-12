Из-за нарушителей ПДД в Екатеринбурге на 33 часа задержалось движение трамваев

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Отмечается, что водители автомобилей, которые выезжали на рельсы, задержали движение общественного транспорта, отметили в мэрии. В общей сложности такая задержка наблюдалась с 23 декабря по 9 января.
86 раз автохамы перекрывали путь транспорту. В основном, это происходило из-за того, что водители выезжали на рельсы, где застревали и не могли выбраться. Далее они ожидали эвакуатор для решения этого вопроса.
Другие случаи были связаны и незаконной парковкой. По закону, за выезд на пути автомобилистов могут оштрафовать, а также лишить прав на полгода.
Ранее в Екатеринбурге столкнулись два трамвая. Одно транспортное средство влетело в другое, разбив ему стекло.