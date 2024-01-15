«Уралочка» сделала лучший подарок тренеру. Команда победила «Динамо-Метар»

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В уральском дерби подопечные «Уралочки» смогли обыграть команду «Динамо-Метар» из Челябинска со счетом 3:1.
Любопытно, что именно в этот день был личный праздник у главного тренера всего клуба Николая Карполя. Он праздновал свой день рождения, а его воспитанница, одержав победу над соперницами, сделали ему подарок.
К слову, ранее клубы встречались в этом сезоне, правда, тогда победа была на стороне челябинской команды, сообщает «Областная газета».
Ранее сообщалось, что у ВК «Уралочка» появился новый главный тренер, им стал внук Николая Карполя, Михаил.