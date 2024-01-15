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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

«Уралочка» одержала победу над челябинским «Динамо-Метар»

«Уралочка» сделала лучший подарок тренеру. Команда победила «Динамо-Метар»

15 января 2024, 15:30
Фото: Пресс-служба ВК «Уралочка»

«Уралочка» одержала победу над челябинским «Динамо-Метар»

В волейбольном матче в Нижнем Тагиле спортсменки клуба «Уралочка» одержали первую победу в текущем году.

В уральском дерби подопечные «Уралочки» смогли обыграть команду «Динамо-Метар» из Челябинска со счетом 3:1.

Любопытно, что именно в этот день был личный праздник у главного тренера всего клуба Николая Карполя. Он праздновал свой день рождения, а его воспитанница, одержав победу над соперницами, сделали ему подарок.

К слову, ранее клубы встречались в этом сезоне, правда, тогда победа была на стороне челябинской команды, сообщает «Областная газета».

Ранее сообщалось, что у ВК «Уралочка» появился новый главный тренер, им стал внук Николая Карполя, Михаил.

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