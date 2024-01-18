Бывший губернатор Свердловской области предсказал кризис в регионе

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Он говорил, что в ближайшие годы экономику страны ждет потрясение, которое будет похоже на то, что было в 90-х. Пострадает и Свердловская область в том числе, предрекает он в своем telegram-канале.
В регион, как считает Россель, необходимо привлекать инновации и разработки. Их можно было бы применять на свердловских предприятиях. Также он предлагает создавать объекты для туризма, которые привлекали бы граждан и приносили бы деньги экономике.
Таким образом экс-губернатор региона поздравил жителей с 90-летием области.
Ранее эзотерик делился своими предсказаниями на будущее.