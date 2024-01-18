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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Россель предсказал кризис в Свердловской области

Бывший губернатор Свердловской области предсказал кризис в регионе

18 января 2024, 13:11
Фото: Midjourney

Россель предсказал кризис в Свердловской области

Экс-глава Свердловской области Эдуард Россель предсказал экономический кризис в регионе.

Он говорил, что в ближайшие годы экономику страны ждет потрясение, которое будет похоже на то, что было в 90-х. Пострадает и Свердловская область в том числе, предрекает он в своем telegram-канале.

В регион, как считает Россель, необходимо привлекать инновации и разработки. Их можно было бы применять на свердловских предприятиях. Также он предлагает создавать объекты для туризма, которые привлекали бы граждан и приносили бы деньги экономике.

Таким образом экс-губернатор региона поздравил жителей с 90-летием области.

Ранее эзотерик делился своими предсказаниями на будущее.

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#Экономика#Свердловская область#Эдуард Россель#Россельхознадзор#Инновации#Разработки#Гособоронзаказ#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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