Эксперт назвал причины кадрового голода в экономике России

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:17
По мнению эксперта, проблема объясняется несколькими факторами. Во-первых, сейчас есть большая потребность в рабочей силе, особенно в промышленности. Это вызвано увеличением спроса на товары и услуги в стране, пишет ИА RuNews24.ru.
Во-вторых, количество рабочей силы не увеличивается из-за низкой рождаемости. Даже простое воспроизводство населения не обеспечивается. Это является серьезной проблемой, но не только в России. В западной Европе аналогичная ситуация, где смертность превышает рождаемость или близка к этому.
Также проблему усугубляют международные факторы. В Россию приезжает до десяти миллионов человек на работу, но большинство из них уезжает после окончания срока работы. Это сочетание факторов приводит к недостатку кадров.
Чтобы преодолеть эту проблему, требуется комплексная работа, которая займет много времени. Специалист отметил, что необходимо повысить эффективность и производительность труда, чтобы выполнить больше работы с меньшим количеством работников. Также частично спрос на рабочую силу может быть удовлетворен за счет граждан, приезжающих из бывших республик СССР.
Однако, по словам профессора, одни приезжие работники не решат проблему полностью, а также могут создать новые проблемы для страны. Изменение национального состава в некоторых областях может вызывать сложности, которые нужно будет решать.
Приезжая рабочая сила часто не владеет языком и предпочитает жить в собственных сообществах. Это явление имеет свои плюсы и минусы, поэтому необходимо внимательно следить за этим и принимать меры для облегчения пребывания иностранной рабочей силы, как для них, так и для нас.