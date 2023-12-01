Эксперт назвал причины кадрового голода в экономике России

Приезжая рабочая сила часто не владеет языком и предпочитает жить в собственных сообществах. Это явление имеет свои плюсы и минусы, поэтому необходимо внимательно следить за этим и принимать меры для облегчения пребывания иностранной рабочей силы, как для них, так и для нас.