Акция заботы и добра: тагильчанам предложили собрать подарки солдатам на СВО

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Акцию проводят активисты из общественного движения «Вместе-Мы-Сила Жёны-Нижнего-Тагила». Индивидуальные посылки получат солдаты Свердловской области. Организатор акции лично поговорила с бойцами. В этот раз волонтеры планируют не ограничиться обязательной гуманитарной помощью. Каждый военнослужащий получит маленькие, но нужные презенты.
В этот раз мы хотим отправить не только сладости. Поговорив с ребятами, выяснили их пожелания. Носочки, антиперспиранты. Бойцы, помимо этого, просили протеиновые батончики, орешки, сухофрукты. Каждому солдату индивидуально отправим презент, помимо гуманитарной помощи. И также просим всех желающих снова отправить весточку из родного города, написать письмо или нарисовать открытку, — рассказала редакции TagilCity.ru Екатерина, организатор движения.
В списке городов Нижний Тагила, Кушва, Горноуральский, Верхняя и Нижняя Салда и другие. Принести подарки можно по адресу ул. Мира, 54, кабинет №10. Каждый день С 10.00 до 17.00.
Они уже проводили подобную компанию перед Новым годом и она показала себя хорошо. В прошлый раз бойцам отправляли сладкие подарки, в которые кроме всего прочего вкладывали письма от детей, открытки сделаные руками малышей в школах и детских садах.