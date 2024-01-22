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Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

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650 бойцов СВО из Свердловской области получат подарки на 23 февраля

Акция заботы и добра: тагильчанам предложили собрать подарки солдатам на СВО

22 января 2024, 05:17
Фото: Midjourney

650 бойцов СВО из Свердловской области получат подарки на 23 февраля

Волонтеры Нижнего Тагила продолжают делать добрые дела. С 10 января по 15 февраля 2024 года стартовала акция ПОДАРОК СОЛДАТУ на 23 февраля. Каждый тагильчанин может написать письмо или приготовить подарок одному из 650 бойцов из Свердловской области.

Акцию проводят активисты из общественного движения «Вместе-Мы-Сила Жёны-Нижнего-Тагила». Индивидуальные посылки получат солдаты Свердловской области. Организатор акции лично поговорила с бойцами. В этот раз волонтеры планируют не ограничиться обязательной гуманитарной помощью. Каждый военнослужащий получит маленькие, но нужные презенты.

В этот раз мы хотим отправить не только сладости. Поговорив с ребятами, выяснили их пожелания. Носочки, антиперспиранты. Бойцы, помимо этого, просили протеиновые батончики, орешки, сухофрукты. Каждому солдату индивидуально отправим презент, помимо гуманитарной помощи. И также просим всех желающих снова отправить весточку из родного города, написать письмо или нарисовать открытку, — рассказала редакции TagilCity.ru Екатерина, организатор движения.

В списке городов Нижний Тагила, Кушва, Горноуральский, Верхняя и Нижняя Салда и другие. Принести подарки можно по адресу ул. Мира, 54, кабинет №10. Каждый день С 10.00 до 17.00.

Они уже проводили подобную компанию перед Новым годом и она показала себя хорошо. В прошлый раз бойцам отправляли сладкие подарки, в которые кроме всего прочего вкладывали письма от детей, открытки сделаные руками малышей в школах и детских садах.

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