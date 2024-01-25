Житель Екатеринбурга обвинил жену в смерти ребенка в сугробе

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Обвиняемого зовут Илья. Девочке, которую он выбросил в окно, было два года. Во время допросов мужчина высказал, что к смерти ребенка причастна и жена, пишет Ура.ру.
Свою вину мужчина не признал. Он сказал, что не бил дочь и не выбрасывал ее в окно. Всю вину за произошедшее он перекладывает на супругу, отметил источник.
Однако инсайдер отметил, что такую версию мужчина выдвигал на самых первых допросах. Что он говорит сейчас неизвестно.
Напомним, что следствие уверено, что Илья проломил череп дочке, а затем выбросил ее из окна. После этого он ограбил квартиру, в которой жил. Она была съемная.
Родные Ильи сообщали, что он наркозависим и в тот день требовал от жены 100 тысяч рублей.