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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Роспотребнадзор поможет пострадавшим детям отсудить деньги у кафе на Уралмаше

Роспотребнадзор поможет родителям заразившихся школьников получить компенсацию

30 января 2024, 10:33
Фото: 1MI

Роспотребнадзор поможет пострадавшим детям отсудить деньги у кафе на Уралмаше

Свердловский Ростпотребнадзор поможет родителям детей, заразившихся норовирусом в арт-кафе «Fest 12», получить компенсацию за понесенные ими убытки.

Около 200 детей, посещавших на Новый год кафе на Уралмаше, стали жертвами инфекционного заболевания.

Роспотребнадзор региона сообщает, что всем пострадавшим нужно подойти или отправить жалобы на электронную почту, к которой нужно прикрепить документы о заболевании, чеки на медикаменты, рекомендации врачей.

Напомним, что пострадали участники ансамбля «Клевер». Они посетили кафе FEST. Впоследствии проверка Роспотребнадзора обнаружила нарушения. В частности, отсутствие программ по обеспечению безопасности при приготовлении еды.

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