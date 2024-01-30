Роспотребнадзор поможет родителям заразившихся школьников получить компенсацию

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Около 200 детей, посещавших на Новый год кафе на Уралмаше, стали жертвами инфекционного заболевания.
Роспотребнадзор региона сообщает, что всем пострадавшим нужно подойти или отправить жалобы на электронную почту, к которой нужно прикрепить документы о заболевании, чеки на медикаменты, рекомендации врачей.
Напомним, что пострадали участники ансамбля «Клевер». Они посетили кафе FEST. Впоследствии проверка Роспотребнадзора обнаружила нарушения. В частности, отсутствие программ по обеспечению безопасности при приготовлении еды.