Куда свердловчане летали в январе из Кольцово

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Сочи за первый месяц нового года посетили 47,4 тысячи человек, Дубай — свыше 17 тысяч, Пхукет — 15,9 тысячи и Минеральные Воды — более 15,6 тысячи граждан. Всего для пассажиров доступно порядка 75 направлений полетов по России и за границу.
Конец зимы и март порадуют туритов такими направлениями, как Тбилиси, Стамбул и Шарджа». А вскором времени и аэропорта можно будет улететь в Анталью, Хургаду, Шарм эль Шейх, Паттайю, на Шри-Ланку и на Гоа.
Ранее для свердловских мениципалитетов было выделено 18 миллионов для развития туристической отрасли.