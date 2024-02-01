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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Названы самые востребованные страны для путешествий из Кольцово в январе

Куда свердловчане летали в январе из Кольцово

1 февраля 2024, 13:44
Фото: 1MI

Названы самые востребованные страны для путешествий из Кольцово в январе

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге рассказали, куда чаще всего летали жители в январе. Это Сочи, Дубай, Пхукет и Минеральные Воды.

Сочи за первый месяц нового года посетили 47,4 тысячи человек, Дубай — свыше 17 тысяч, Пхукет — 15,9 тысячи и Минеральные Воды — более 15,6 тысячи граждан. Всего для пассажиров доступно порядка 75 направлений полетов по России и за границу.

Конец зимы и март порадуют туритов такими направлениями, как Тбилиси, Стамбул и Шарджа». А вскором времени и аэропорта можно будет улететь в Анталью, Хургаду, Шарм эль Шейх, Паттайю, на Шри-Ланку и на Гоа.

Ранее для свердловских мениципалитетов было выделено 18 миллионов для развития туристической отрасли.

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#Кольцово#Туристы#Самолет#Зима#Сочи#Путешествия#Анталья#Март#Стамбул#Екатеринбург#Шри-Ланка#Дарья Сорокина
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