Куда свердловчане летали в январе из Кольцово

Сочи за первый месяц нового года посетили 47,4 тысячи человек, Дубай — свыше 17 тысяч, Пхукет — 15,9 тысячи и Минеральные Воды — более 15,6 тысячи граждан. Всего для пассажиров доступно порядка 75 направлений полетов по России и за границу.